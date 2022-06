Projekt: zmiana zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

W związku z implementacją dyrektyw UE resort infrastruktury przygotował rozporządzenia zmieniające zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów, co ma poprawić ich jakość i wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach - wynika z projektu opublikowanego w środę na stronie RCL.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury, zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Jak wskazano, zmiana wynika z zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej do opublikowania do dnia 27 września 2022 r. przepisów niezbędnych do wdrożenia dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021 z lipca2021 r. w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że nowelizacja rozporządzenia niezbędna jest w celu prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE. do polskiego porządku prawnego.

Wprowadza m.in. zmianę nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji.

Jak wskazano, celem zmiany jest wyższa jakość wykonywanych badań technicznych, wiążącą się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ocenie skutków regulacji wskazano, że podwyższona zostanie jakość pracy diagnostów oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez "uszczelnienie" systemu badań technicznych.

