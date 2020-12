Projekty: mechanizm poboru podatku u źródła zostanie odroczony do końca czerwca 2021 r.

Ministerstwo Finansów proponuje po raz kolejny odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do końca czerwca 2021 r. - wynika z projektów rozporządzeń zamieszczonych na stronie RCL.

Chodzi o projekty rozporządzeń zmieniających dotychczasowe rozporządzenia w sprawie wyłączeń stosowania określonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyłączenia te obejmowały regulacje związane z nowymi zasadami poboru podatku u źródła (WHT).

Pierwotnie zasady te miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale data ta była - w drodze rozporządzeń - kilkakrotnie odraczana. W skrócie przepisy te przewidują, że polski podatnik wypłacający za granicę np. wynagrodzenia, ma odprowadzać w Polsce podatek, a następnie może starać się o jego zwrot.

"Odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. (...) wynika z wyjątkowych uwarunkowań prowadzenia procesu legislacyjnego w dobie pandemii COVID-19, a w efekcie trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła w zakresie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji, konsultowanej z przedstawicielami sektora przedsiębiorców (w szczególności dotyczącej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku - tzw. procedura WHT refund)" - tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektów.

Ministerstwo zaznacza, że projekty pozostają zasadniczo bez wpływu na zakres zastosowania regulacji innych niż objętych odroczeniem, np. obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, czy też rozwiązania materialnoprawne.