Prom PŻB przewiózł do domu Niemców i mieszkańców krajów bałtyckich

Polska Żegluga Bałtycka uruchomiła specjalny kurs między Niemcami a Litwą umożliwiający powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich – poinformował w czwartek resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Prom przewiózł Niemców, Litwinów, Łotyszy i Estończyków.

Ministerstwo wyjaśniło, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeniami przy przekraczaniu granic Polski, w dniach 17-18 marca zorganizowany został specjalny kurs umożliwiający bezpieczny powrót do domu obywatelom Niemiec i krajów nadbałtyckich. Porozumienie w tej sprawie zawarła PŻB-Polferries oraz resorty gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

MGMiŻŚ poinformowało, że we wtorek, 17 marca prom Baltivia, którego armatorem jest PŻB odbył rejs z niemieckiego Sassnitz do litewskiej Kłajpedy. Następnego dnia, czyli w środę odbył kurs powrotny. "Ze względu na ogłoszoną pandemię, uruchomione połączenie stanowi swego rodzaju most dla obywateli krajów nadbałtyckich i najbezpieczniejszą formę tranzytu dla mieszkańców krajów sąsiednich" - podkreślono.

Jak dodano, podróż promem z Niemiec do Litwy trwa ok. 18 godzin. Prom Baltivia w początkowej fazie rejsu zabrał z terytorium Niemiec obywateli Litwy, Łotwy i Estonii, a następnie mieszkańców Niemiec przebywających na terenie krajów nadbałtyckich - wskazano.

Baltivia to prom samochodowo - pasażerski, oficjalnie wprowadzony do eksploatacji w barwach Polferries 15 stycznia 2007r. Na jednostce może się zmieścić ok. 80 ciężarówek o długości 17 m oraz dodatkowo 30 samochodów osobowych. Dla pasażerów przeznaczonych jest 250 miejsc.