Prosta restrukturyzacja pomaga biznesowi w kłopotach. Wiceminister: nie będzie żadnej luki

Uproszczona restrukturyzacja działa, o czym świadczy lawinowy wzrost liczby tego typu postępowań. Dlatego ma zostać na stałe wprowadzona do porządku prawnego. - Przepisy tzw. covidowe zostaną przedłużone i będzie zachowana ciągłość między przepisami czasowymi a tymi, które wchodzą na stałe - zapewnił podczas EEC Online Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Uproszczona restrukturyzacja nie dla każdego

Problem z zamówieniami publicznymi

Koniec wsparcia. Teraz zachęty dla inwestorów

- Przepisy tzw. covidowe zostaną przedłużone i będzie zachowana ciągłość między przepisami czasowymi a tymi, które wchodzą na stałe - zapewnił wiceminister podczas EEC Online.W nowo projektowanych przepisach, wprowadzających na stałe do porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, ustawodawca zdecydował się na ograniczenie swobody jego otwierania. Z postępowania nie będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca. Wyłączeni zostaną jednak dłużnicy, wobec których w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzono postępowanie o zatwierdzenie układu lub dłużnicy, wobec których w takim okresie postępowanie restrukturyzacyjne zostało umorzone.Pojawia się zatem obawa, że w ten sposób wiele firm poszkodowanych skutkami pandemii koronawirusa nie będzie mogło skorzystać z nowych przepisów.- W toku postępowania restrukturyzacyjnego musimy wyważać różne interesy, nie tylko dłużników, ale także wierzycieli. W założeniu uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być jedną jedyną okazją do skorzystania z tego typu procedury oddłużeniowej. W związku z tym takie ograniczenie wydaje się uzasadnione - ocenia wiceminister Niedużak.Restrukturyzacja daje ochronę firmom w kryzysie i czas na odzyskanie płynności. Może jednak także eliminować restrukturyzowane podmioty z rynku zamówień publicznych. To może być poważnym problemem dla wielu firm, dla których publiczne przetargi są szansą na wyjście na prostą.Na pytanie o planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych w tym względzie wiceminister Niedużak odpowiada, że te kwestie będą przedmiotem analiz w resorcie rozwoju. Zwraca jednak przy tym uwagę, że tu decyduje prawo unijne, a nie krajowe.- Proszę pamiętać, że prawo zamówień publicznych opiera się w gruncie rzeczy na dyrektywach unijnych. Naszą rolą, jako ustawodawcy krajowego, jest przede wszystkim implementacja prawa unijnego, które przewiduje przesłankę wyłączenia z zamówień publicznych podmiotu, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość lub który zawarł układ z wierzycielami. Dlatego nasze pole manewru, jako krajowego ustawodawcy, jest tu ograniczone - tłumaczy wiceminister i dodaje, że to przesłanka fakultatywna i bardzo dużo będzie zależało tu od zamawiającego w danym przetargu.- Musimy pamiętać, że zasadniczym celem systemu zamówień publicznych jest maksymalnie gospodarne i celowościowe wydawanie publicznych pieniędzy. Z tej perspektywy to rozwiązanie, które dziś obowiązuje, nie tylko ma ugruntowanie w prawie unijnym, ale też ma głęboki gospodarczy sens - dodaje.Na pytania o nowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców na okres wychodzenia z pandemii wiceminister odpowiedział, że należy się skupić obecnie na wsparciu procesów inwestycyjnych firm.- Na obecnym etapie powinniśmy się skupić na tworzeniu bodźców podatkowych, które będą wspomagały inwestycje przedsiębiorstw, a z drugiej strony kierować do gospodarki strumień pieniędzy unijnych - mówił Niedużak.Jego zdaniem skończył się już czas niezwykle kosztownych projektów pomocowych, takich jak tarcze antykryzysowe. Należy się teraz skupić na tworzeniu bodźców fiskalnych dla rozwoju, dla inwestycji.Wiceminister poinformował, że projekty wspierające inwestycje przygotowano już w resorcie rozwoju i są w trakcie przygotowywania w Ministerstwie Finansów. Są to m.in. takie rozwiązania jak ulga podatkowa na robotyzację, ulga podatkowa na linie produkcyjne czy ulga podatkowa na prototypy.Więcej w zapisie wideo rozmowy, która odbyła się w ramach EEC Online.