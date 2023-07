Protesty w Izraelu zagrożeniem dla gospodarki

Według agencji ratingowej S&P Global brak porozumienia w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa może pogłębić napięcia polityczne i uderzyć w izraelski wzrost gospodarczy.

Agencja przewiduje, że polaryzacja polityczna między rządzącymi, a opozycją będzie narastać, jeśli nie dojdzie do konsensusu, a co za tym idzie wzrost gospodarczy może zwolnić i wynieść w tym roku 1,5 proc. W zeszłym roku było to 6,5 proc.

- Na krótszą metę polityczna niepewność będzie się utrzymywać, a w połączeniu z słabszymi wynikami gospodarczymi głównych partnerów handlowych Izraela w Europie i w USA, jak również bardziej restrykcyjną polityką momentalną wywoła spowolnienie gospodarcze – uważają analitycy S&P Global Maxim Rybnikow i Karen Vartapetow.

Podobnie sytuację w Izraelu ocenia inna agencja ratingowa Moody’s. W poniedziałek 24 lipca rząd premiera Bnajamina Netanjahu przyjął ustawę, która znosi prawo Sądu Najwyższego do blokowania decyzji rządu, jeśli uzna je za bezzasadne. Jednocześnie opozycja blokuje przeforsowanie dodatkowych propozycji kolacji rządzącej w ramach reformy sądownictwa, co wywołało masowe protesty uliczne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl