Przebadali 100 największych. Problemy banków są poważne

Dla polskiego sektora bankowego ubiegły rok był okresem znaczącego spadku zysków i pogorszenia rentowności, a obecny nie zapowiada się wiele lepiej. Z raportu Deloitte wynika jednak, że z podobnymi problemami borykają się banki na całym świecie. Rentowność 100 największych banków na świecie spadła w 2020 r. o prawie 3 proc. – możemy przeczytać w raporcie "2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation".

Gorsze wyniki także w Polsce

To nie koniec kłopotów

- Warto pamiętać, że rentowność polskiego sektora będzie dodatkowo obciążona przez koszty rozwiązania kwestii tzw. kredytów „frankowych”, które według różnych szacunków mogą sięgnąć nawet 46 mld PLN - zauważa Przemysław Szczygielski.



Podobnego zdania jest Narodowy Bank Polski.



- Spodziewane jest dalsze obniżenie rentowności sektora bankowego, co może oznaczać wyzwanie dla stabilności systemu finansowego w dłuższej perspektywie. Już przed pandemią rentowność sektora bankowego w Polsce obniżała się sukcesywnie (szczególnie dotyczyło to małych i średnich banków), a spodziewane, w wyniku pandemii, rezerwy i odpisy na straty kredytowe sprawiają, że spadek ten pogłębi się. Ogranicza to zdolność sektora bankowego do odbudowy lub wzmacniania bazy kapitałowej z zatrzymanych zysków, a tym samym jego zdolność do absorpcji potencjalnych szoków – czytamy w grudniowym raporcie NBP.

Bankom w Europie i USA w najbliższym czasie nie uda się powrócić do kondycji sprzed wybuchu pandemii, a w przypadku Azji uzyskanie 9,2-proc. wskaźnika z 2019 r. też może nastąpić dopiero w 2022 r.Na tym tle problemy polskich banków wydają się dość typowe, co jednak nie powinno być powodem do zadowolenia.Polskie banki mocno w ostatnich latach dotknęły obciążenia regulacyjne (m.in. podatek bankowy), ale i czynniki związane z pandemią – z jednej strony dwukrotne obniżki stóp procentowych przez RPP zmniejszyły zyski banków (spadek mógł być tylko częściowo wyhamowany wzrostem opłat i prowizji), z drugiej turbulencje gospodarcze spowodowały, że banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów w obawie przed pogorszeniem jakości portfela kredytowego. To tylko dodatkowo obniżyło zyski – wszak kredyty to jest właśnie to, na czym banki zarabiają.Efekt? Znacząco mniejsze zyski. Według danych KNF wynik finansowy netto na koniec listopada 2020 r. wyniósł 7,9 mld zł i był niższy o 6,6 mld zł (czyli o 45,5 proc. rok do roku) od wyniku osiągniętego na koniec listopada 2019 r.Równie dramatyczny był spadek rentowności mierzony wskaźnikiem zwrotu z kapitału – z 6,9 proc. na koniec 2019 roku zjechał on do 3,19 proc. na koniec listopada 2020 r. Przypomnijmy, że jeszcze w 2007 roku wskaźnik ten wynosił 22,5 proc.Obecny poziom wskaźnika tworzy istotne ograniczenia, takie jak niska atrakcyjność dla inwestorów, małe możliwości wzrostu organicznego czy przy osłabieniu koniunktury i dalszym obniżeniu również zwrotu z aktywów trudności w zakresie dostępności do kapitału.