Przebudowa rządu w gospodarce jest największa. Doszło nawet do maskarady

Zaprezentowany w piątek skład nowego rządu przyniósł kilka rewolucyjnych zmian kadrowych, jeśli chodzi o resorty gospodarcze doszło nawet do tąpnięcia. Nasi rozmówcy są podzieleni co do oceny tych zmian. Padło nawet słowo "maskarada".





Pozostałe zmiany w strukturze resortów gospodarczych wynikają z wyników wyborów parlamentarnych i związanych z tym zmianie układu sił wewnątrz rządzącej koalicji (bo chociaż potocznie mówimy o rządach PiS, to w istocie rządzi Zjednoczona Prawica – PiS, Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry). – W wyborach okazało się, że tzw. przystawki są silniejsze niż się to PiS wydawało – ocenia socjolog Jarosław Flis, dodając, że w tej sytuacji PiS musiał się trochę „posunąć” jeśli chodzi o posady w rządzie.



- Obaj partnerzy PiS przypominają trochę człowieka, który idąc nieco się zamyśli i zupełnym przypadkiem nadepnie na torbę w której jest milion dolarów – mówi Rafał Chwedoruk. – Rzeczywiście PiS stał się trochę zakładnikiem partii, które startując samodzielnie najprawdopodobniej nie wyszłyby poza próg wyborczy – twierdzi politolog.



Niominacja dla Michała Wosia to ukłon w stronę młodszej części elektoratu Michał Woś (fot. Mat Pras)



Jednak koncesje na rzecz koalicyjnych partnerów PiS nie były jakieś oszałamiające. Nowe ministerstwo środowiska, które przypadnie 28-letniemu Michałowi Wosiowi z Solidarnej Polski, jest znacznie skromniejszym resortem, niż to któremu szefował Henryk Kowalczyk – kwestie związane z polityką klimatyczną przejdą do ministerstwa klimatu.



- W ostatnich latach słusznie, lub nie, kwestie ekologiczne wdarły się do pierwszej linii dyskursu publicznego i zapewne w najbliższych latach będą mocno obecne w debacie publicznej. Stworzenie resortu środowiska jest odpowiedzią na ten stan rzeczy, a powierzenie kierownictwa tego resortu tak młodemu politykowi jest z kolei ukłonem w stronę młodszej części elektoratu – twierdzi Rafał Chwedoruk. Wskazuje również, że nowy minister finansów nie ma – poza premierem – żadnego zaplecza politycznego, co kolei oznacza, że resort ów będzie z dala od politycznych emocji. Warto także dodać, że Tadeusz Kościński jest ministrem „z rynku” – w przeciwieństwie do większości poprzedników na tym stanowisku nie ma za sobą jedynie akademickiej kariery.Pozostałe zmiany w strukturze resortów gospodarczych wynikają z wyników wyborów parlamentarnych i związanych z tym zmianie układu sił wewnątrz rządzącej koalicji (bo chociaż potocznie mówimy o rządach PiS, to w istocie rządzi Zjednoczona Prawica – PiS, Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry). – W wyborach okazało się, że tzw. przystawki są silniejsze niż się to PiS wydawało – ocenia socjolog Jarosław Flis, dodając, że w tej sytuacji PiS musiał się trochę „posunąć” jeśli chodzi o posady w rządzie.- Obaj partnerzy PiS przypominają trochę człowieka, który idąc nieco się zamyśli i zupełnym przypadkiem nadepnie na torbę w której jest milion dolarów – mówi Rafał Chwedoruk. – Rzeczywiście PiS stał się trochę zakładnikiem partii, które startując samodzielnie najprawdopodobniej nie wyszłyby poza próg wyborczy – twierdzi politolog.Jednak koncesje na rzecz koalicyjnych partnerów PiS nie były jakieś oszałamiające. Nowe ministerstwo środowiska, które przypadnie 28-letniemu Michałowi Wosiowi z Solidarnej Polski, jest znacznie skromniejszym resortem, niż to któremu szefował Henryk Kowalczyk – kwestie związane z polityką klimatyczną przejdą do ministerstwa klimatu.- W ostatnich latach słusznie, lub nie, kwestie ekologiczne wdarły się do pierwszej linii dyskursu publicznego i zapewne w najbliższych latach będą mocno obecne w debacie publicznej. Stworzenie resortu środowiska jest odpowiedzią na ten stan rzeczy, a powierzenie kierownictwa tego resortu tak młodemu politykowi jest z kolei ukłonem w stronę młodszej części elektoratu – twierdzi Rafał Chwedoruk.

Nowym ministrem finansów zostanie natomiast Tadeusz Kościński, obecny wiceminister tego resortu, który jednak w ostatnich latach przewinął się – także jako wiceminister – przez wiele resortów gospodarczych (rozwoju, przedsiębiorczości i technologii). Co najważniejsze jednak jest to zaufany człowiek premiera Mateusza Morawieckiego. Kościński od 1997 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w BZ WBK (obecnie Santander), którym kierował właśnie wówczas obecny szef rządu.To oznacza wzmocnienie pozycji premiera – ma bowiem zaufanego człowieka w kluczowym resorcie, a nie o wszystkich ministerstwach premier może to powiedzieć – większość stanowisk, podobnie jak w poprzednich rządach, wynika z klucza politycznego i jest efektem negocjacji. Trudno zatem o „autorski rząd” premiera, który cieszyłby się w dodatku poparciem większości parlamentarnej. – To, że minister finansów jest osobą blisko związaną z premierem oznacza wzmocnienie trybu decyzyjnego w rządzie – ocenia prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.Zdaniem Olgierda Annusiewicza nowy resort oznacza pewne przywrócenie stanu równowagi między koalicjantami PiS - w kończącym się rozdaniu Porozumienie miało dwie teki, przedsiębiorczości i nauki (w tym wicepremiera), a Solidarna Polska tylko jedną - sprawiedliwości. Warto jednak przypomnieć, ze ta nierównowaga nastąpiła dopiero po przejęciu steru rządu przez Mateusza Morawieckiego - to wtedy resort rozwoju podzielono na dwa mniejsze, a na czele jednego z nich stanęła Jadwiga Emilewicz z Porozumienia.Ukłonem, także niezbyt głębokim jest powierzenie Jadwidze Emilewicz z Porozumienia głównego resortu gospodarczego – Ministerstwa Rozwoju. Jednak tylko z nazwy przypomina on superresort na czele którego cztery lata temu stawał Tadeusz Morawiecki. Po pierwsze do odrębnego resortu wyłączony został nadzór nad dystrybucją środków unijnych, po drugie – jak wynika ze wstępnych zapowiedzi programy Mój Prąd, czy Czyste powietrze trafią do ministerstwa klimatu, a Jadwiga Emilewicz – jak wynika z jej aktywności w ostatnich kilkunastu miesiącach, miała apetyt na współtworzenie polityki energetycznej państwa. Na dodatek do resortu rozwoju dołożono sprawy budownictwa, co biorąc pod uwagę trudność programu Mieszkanie Plus może być obciążeniem, a nie zaszczytem.- Doszło zresztą do pewnej maskarady – to co było ministerstwem przedsiębiorczości i technologii, teraz będzie się nazywać ministerstwem rozwoju, natomiast dawne ministerstwo rozwoju, to obecny resort odpowiedzialny za nadzór nad wydatkowaniem środków europejskich – zwraca uwagę Olgierd Annusewicz.Podkreśla on również, ze powstanie ministerstwa nadzorującego spółki skarbu państwa, to także efekt wewnętrznych porządków w obozie rządowym. – Poprzednie rozwiązanie sprawiło, ze nadzór nad spółkami skarbu państwa, a co za tym idzie i obsada stanowisk była kością niezgody i pamiętamy konflikty między Beatą Szydło, Mateuszem Morawieckim czy Zbigniewem Ziobro. Dlatego Jarosław Kaczyński – chociaż nie osobiście – postanowił objąć tę sferę silniejszą kontrolą – mówi.Zwierzchnictwo nad tym resortem lojalnego wobec prezesa Jacka Sasina taką kontrolę właśnie da. Być może nie uda się uniknąć konfliktów, ale wówczas będzie je rozstrzygało ścisłe kierownictwo polityczne. Można powiedzieć, że Jacek Sasin będzie trzymał klucz do szafy z konfiturami.Większość obserwatorów podkreśla, że skład nowego rządu z jednej strony zwiastuje kontynuację dotychczasowych działań, z drugiej zaś chęć wyciszenia nastrojów – przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. Jeżeli bowiem pojawiły się w rządzie jakieś nowe twarze to byli to raczej – mówiąc w uproszczeniu – technokraci niż politycy.- Obóz rządowy łapał po prostu nowy stan równowagi – ocenia Jarosław Flis, dodając, że po takich wynikach wyborów nie należało się spodziewać rewolucji. – Po drugich wygranych wyborach, skłonność do eksperymentowania gwałtownie maleje – podsumowuje.