Przed nami inwestycje na skalę pokolenia

- Będziemy mieli do czynienia z dużymi projektami, na skalę całego pokolenia, związanymi z przejściem do energetyki odnawialnej, zielonej. Drugi obszar to inwestycje infrastrukturalne związane z komunikacją - mowa o CPK - a także dalsza modernizacja ruchu kołowego w Polsce. Będzie to wymagało nowych nakładów i nowych form finansowania - podkreśla Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Jego zdaniem przed polską gospodarką stoją duże wyzwania.