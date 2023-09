Kurs złotego przeżywa w ostatnim czasie ciężkie chwile po zaskakująco dużej obniżce stóp procentowych w Polsce. Przed nami seria decyzji banków centralnych w USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, które mogą dużo wyjaśnić także w kontekście naszej rodzimej waluty.

We wtorek złoty słabł w opozycji do innych walut z regionu i mimo umacniającego się euro.

Środowy komunikat Fedu (amerykańskiego banku centralnego) może osłabić złotego, szczególnie jeśli rynek oceni go jako zapowiedź jeszcze jednej podwyżki stóp w USA w tym roku.

W czwartek, 21 września, czekają nas jeszcze decyzje Narodowego Banku Szwajcarii i Banku Anglii.

We wtorek, 19 września, złoty nieznacznie się osłabiał. Jak podkreślili w swoim komentarzu analitycy PKO BP, po kolejnej słabej sesji w Azji można było oczekiwać presji na waluty z naszego regionu, jednak dotknęła ona głównie złotego.

Złoty we wtorek kontynuował spadki mimo umacniającego się euro

Dodatkowo presji na złotego nie zmniejszyło umacniające się przez większość sesji euro. Ich zdaniem przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w oczekiwaniach, że Europejski Bank Centralny utrzyma stopy procentowe na podwyższonym poziomie do połowy 2024 roku, co wobec luzowania polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski "nie byłoby korzystne dla złotego".

W środę o godz. 20 naszego czasu poznamy kluczową dla rynków finansowych decyzję Fedu (amerykańskiego banku centralnego). Rynek nie spodziewa się kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA, jednak – jak podkreślają w swoim komentarzu rynkowym ekonomiści z PKO BP – bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, że przekaz ze strony Fedu będzie jastrzębi, czyli zasugeruje kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Ich zdaniem to kolejny czynnik tłumaczący wtorkowe spadki złotego.

W środę Fed może wskazać kierunek, w którym będą podążać rynki

Fed opublikuje też dzisiaj najnowsze projekcje makroekonomiczne oraz wykres dot-plot, który pokaże oczekiwania członków amerykańskiego banku centralnego co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości. Jeśli okaże się, że nie spodziewają się oni jeszcze jednej podwyżki w tym roku, może to – jak zauważa w swoim komentarzu Łukasz Stefanik z domu maklerskiego XTB – przynieść osłabienie dolara i wzrosty na rynku akcji.

Jeśli jednak rynek uwierzy, że czeka nas jeszcze jednak podwyżka, dolar może się umocnić, a indeksy mogą stracić – zauważa Stefanik.

W czwartek rano o godz. 9:30 poznamy wrześniową decyzją Narodowego Banku Szwajcarii, a o godz. 14:30 – Banku Anglii. W obu przypadkach spodziewana jest podwyżka stóp o 25 punktów bazowych.

Rajd kursu franka może dobiegać końca. Funt słabnie po dobrych danych o inflacji

Jak zauważa agencja Bloomberga, frank szwajcarski ma za sobą okres rekordowych umocnień do głównych walut, a jego kurs w stosunku do euro jest na najwyższym poziomie od 8 lat. Gdy teraz inflacja w Szwajcarii zdążyła wrócić do celu, rynkowi gracze w absolutnej większości spodziewają się jednak końca tego rajdu i osłabienia franka w stosunku do dolara.

Taki scenariusz mógłby też oznaczać rozbudzenie nadziei polskich frankowiczów na spadki kursu franka do złotego. W ostatnich tygodniach kurs franka utrzymywał się bardzo wysoko, bo w okolicach 4,85 zł, gdy tuż przed obniżką stóp przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) były to jeszcze regiony 4,65 zł.

Jeśli chodzi o sytuację funta, to brytyjska waluta w środę rano, 20 września, słabła po lepszych od oczekiwań danych o inflacji. Odnotowano 6,7 proc. poziomu wzrostu cen w sierpniu wobec prognozy na poziomie 7 proc. Wobec tego w ocenie rynku zwiększają się także szanse na koniec cyklu podwyżek także w Wielkiej Brytanii.

W środę tuż po godz. 12 za dolara płaciliśmy 4,34 zł, za euro 4,64 zł, za franka 4,84 zł, a za funta – 5,37 zł.