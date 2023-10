Przed nami kluczowa decyzja za oceanem. Dolar może pójść w górę

W środę poznamy decyzję ws. stóp procentowych w USA. Jak podkreśla szef działu analiz Ebury Matthew Ryan, decyzja Fedu o wstrzymaniu się od podwyżki w listopadzie jest niemal pewna. Natomiast odsunięcie w czasie obniżek może oznaczać umocnienie dolara.

Najnowsze dane sugerują, że amerykańska gospodarka pozostaje bardzo mocna z blisko 5-proc. wzrostem PKB rok do roku w trzecim kwartale.

Mimo to w ocenie Ebury Fed nie podniesie stóp procentowych w listopadzie, biorąc pod uwagę m.in. spadającą inflację i trwającą wyprzedaż amerykańskich obligacji, która w dalszym stopniu zacieśnia warunki monetarne.

W takiej sytuacji rynki zwrócą przede wszystkim uwagę na to, co o godz. 19.30 czasu polskiego powie szef Fedu Jerome Powell. Jeśli będzie sugerować konieczność dalszych podwyżek lub utrzymania stóp procentowych na tym samym poziomie przez dłuższy czas, może to wywołać efekt w postaci umocnienia dolara.

Ebury zakłada, że nie będzie podwyżki stóp procentowych w listopadzie, jednak bank nie zasygnalizuje też zakończenia zacieśniania polityki pieniężnej, a odsunięcie w czasie cięć stóp może być korzystne dla dolara.

Amerykańska gospodarka wykazuje dużą odporność. Równocześnie inflacja hamuje

Jak zauważa Matthew Ryan z Ebury, dane opublikowane od czasu ostatniego posiedzenia FOMC (amerykański odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej) jasno wskazują na to, że amerykańska gospodarka wciąż radzi sobie bardzo dobrze i nie grozi jej recesja. Wzrost PKB na poziomie blisko 5 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2023 nie tylko znacznie przekroczył oczekiwania, ale też był najwyższy od końcówki 2021 roku. Amerykańscy konsumenci wydają się niewzruszeni zacieśnionymi warunkami monetarnymi, a na rynku pracy widoczne są jedynie niewielkie oznaki ochłodzenia.

Szef Fedu Jerome Powell w ostatnich wypowiedziach podkreślał siłę amerykańskiej gospodarki i powtarzał, że w świetle wzrostu powyżej trendu i jego wpływu na inflację możliwe są dalsze podwyżki stóp procentowych, a obecna polityka nie jest zbyt restrykcyjna.

W ocenie Ryana najważniejsze dla Fedu jest to, że nie widać zagrożenia recesją, a decydenci mogą spać spokojnie, wiedząc, że utrzymanie wysokich stóp na dłużej nie wywoła gospodarczego krachu. Mimo to Ebury ocenia, że świetne dane z amerykańskiej gospodarki nie zachęcą Fedu do kolejnej podwyżki stóp procentowych w listopadzie. To dlatego, że inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w USA wciąż spada (we wrześniu do poziomu 4,1 proc., najniższego od dwóch lat), rekordowo wysokie rentowności obligacji wpływają na dalsze zacieśnienie warunków monetarnych, a wpływ dotychczasowych podwyżek nie jest jeszcze widoczny w danych.

Retoryka Powella w centrum uwagi. Jastrzębi przekaz Fedu może umocnić dolara

Na środowym posiedzeniu FOMC cała uwaga skupi się więc na retoryce Powella, którego wystąpienie rozpocznie się 30 minut po decyzji Fed, którą poznamy o godz. 19 czasu polskiego

Ebury spodziewa się optymistycznej oceny aktywności gospodarczej. Powell może również stwierdzić, że okres wzrostu poniżej trendu będzie konieczny, by inflacja wróciła do celu, a tzw. miękkie lądowanie (pokonanie inflacji bez wystąpienia recesji) wciąż pozostaje prawdopodobnym scenariuszem. Powell prawdopodobnie ponownie wspomni też o wpływie rosnących rentowności na zacieśnianie warunków finansowania i zaznaczy, że wojna na Bliskim Wschodzie może być źródłem niepewności.

Przed środowym posiedzeniem rynki kontraktów terminowych praktycznie nie dopuszczają możliwości podwyżki stóp procentowych w listopadzie, przypisując jedynie ok. jedną trzecią prawdopodobieństwa scenariuszowi, że do stycznia będziemy mieć kolejny ruch w górę o 25 punktów bazowych. do końca stycznia.

Jak podkreśla Ryan, wobec tego jeśli Fed zasugeruje, że silne dane dotyczące aktywności gospodarczej zwiększają prawdopodobieństwo dalszego zacieśniania, może to zapewnić dolarowi dalszą przestrzeń do umocnienia. W ocenie Ebury Fed raczej na pewno podkreśli, że do cięć stóp procentowych jeszcze daleko. Biorąc pod uwagę, że rynki kontraktów terminowych wyceniają obecnie początek luzowania na czerwiec 2024 r. i ponad 70 punktów bazowych cięć w przyszłym roku, to też może być to postrzegane jako korzystne dla dolara.

Polski złoty we wtorek rano tracił do dolara. O godz. 14.30 za dolara płaciliśmy 4,18 zł. Podobnie w relacji do dolara zachowywało się euro, za które o 14.30 trzeba było zapłacić nieco ponad 1,06 dol.