Przed nami kolejne giełdowe rekordy. "Nie było żadnego kryzysu, kryzys to jest mit"

Kolejne rekordy warszawskich indeksów są prawdopodobne. Mamy podstawy do optymizmu i giełdowych wzrostów. Oczywiście zawsze może się wydarzyć kolejny Evergrande, który krótkoterminowo położy rynki na łopatki. Poza napływem kapitału na GPW, także dzięki PPK oraz pozytywnym nastrojom rośnie nominalna wartość dochodów firm. Jeżeli spółka zarobiła 100 mln zł, to przy wzroście PKB o 5 proc. i inflacji 5 proc., nominalnie uzyska 110 mln zł - mówi wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Adam Pers w rozmowie z WNP.PL.

Pozytywna dla sektora jest też spodziewana podwyżka stóp procentowych. Ich wzrost o 100 pb. to 4,5 mld zł netto więcej dla sektora bankowego. To niemal wysokość podatku bankowego.– Warto. Porozumienie obu stron nie będzie łatwe. Po stronie klientów mamy duże oczekiwania.– Rynek nieruchomości wymaga spojrzenia na poszczególne obszary. Z jednej strony mamy deweloperkę mieszkaniową i logistykę, które rosną bardzo szybko. Powierzchnie biurowe i hotele wymagają z kolei dużej ostrożności. Patrząc na najbardziej obserwowany rynek, czyli deweloperkę, nie będę się kusił o określenie, jak będzie wyglądać przyszłość. Natomiast widzę istotną presję na koszty, zarówno gruntów, materiałów, jak i wykonawstwa. To naturalnie ogranicza prawdopodobieństwo korekty, a raczej wspiera trend wzrostowy.– Nie sądzę. Bankowość subskrypcyjna może zaistnieć w biznesie stricte detalicznym. To jest nośny temat w detalu, nie w przypadku korporacji.– Dla korporacji problemem nie są koszty prowadzenia rachunku czy przelewów, one są dzisiaj na relatywnie niskim poziomie. Dla przedsiębiorców bank ma być wygodny, ma ułatwiać prowadzenie biznesu, współpraca z nim nie może być głównym zadaniem w ciągu dnia.Dlatego tu – podobnie jak w bankowości detalicznej – tak ważna jest aplikacja mobilna. Chcę zamówić kartę, robię to za pomocą komórki czy laptopa w pociągu.Dla klientów korporacyjnych liczą się krótki i przewidywalny okres oczekiwania na decyzję kredytową, łatwe przelewy czy integracja bankowości internetowej z systemem księgowym. Dostępność opiekunów, szybkość odpowiedzi to kolejne istotne kwestie.Usługa bankowa dla firm ma być prosta, bank ma nie przeszkadzać.– Głównie o transformacji energetycznej, która już się zaczęła. To jest ważne w bankowości korporacyjnej, a nie subskrypcja. Klienci szukają niezależności energetycznej, przewidywalnych cen. Presja na biznes, by był zielony, jest ogromna.Warto dodać, że banki zaczynają odgrywać na rynku inną rolę niż na przykład 10 lat temu. Dlaczego udał się program 500 plus czy pomoc PFR dla firm? Dzięki bankom i na ich koszt.– Jest pomiędzy. Docelowo, za 10 lat gaz będzie brudny. Nie mam wątpliwości, że będzie traktowany jak dzisiaj węgiel.– Nie było żadnego kryzysu, kryzys to jest mit, większość firm ma dzisiaj wyniki lepsze niż przed pandemią. Oczywiście są branże, które zostały bardzo dotknięte i tego nie bagatelizuję. Większość firm ma jednak dobrą lub bardzo dobrą sytuację. Kredytowanie w bankach jest na bardzo wysokim poziomie. Banki są otwarte, chcą finansować gospodarkę.Jednocześnie nie twierdzę, że nie ma zagrożeń. Jednym z nich jest spirala inflacyjna, bo lekka inflacja pomaga, ale wysoka jest dużym zagrożeniem. Walka z obecną inflacją oznacza hamowanie gospodarki. A to byłoby samobójstwo polityczne.