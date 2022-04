Przed świętami część sklepów otwarta dłużej, w większość sieci bez zmian

Przed świętami wielkanocnymi część sklepów będzie dłużej otwarta, jednak większość będzie pracować w standardowych godzinach. W Wielką Sobotę prawie wszystkie placówki handlowe będą działać do godziny 13.

Przed świętami wielkanocnymi większość sieci handlowych nie planuje wydłużać pracy sklepów, które zazwyczaj otwarte są do godziny 22.00 lub 23.00.

W czwartek i piątek dłużej o godzinę będą otarte sklepy sieci Biedronka (do 23.00) oraz ok. połowa marketów Intermarche (do 22.00).

Sieć Carrefour nie planuje wydłużać czasu pracy w swoich sklepach, które pozostaną czynne do godziny 22.00.

Podobnie sieć sklepów Dino nie wydłuży godzin handlowych przed świętami. W czwartek i piątek jej sklepy będą otwarte w standardowych godzinach 6.00-22.30.

Również sklepy sieci Lidl i Netto działają planowo do 23.00.

W Wielką Sobotę w większości placówek klienci będą mogli zrobić zakupy do godziny 13.00; w Intermarche do 14.00.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje zakaz handlu.

