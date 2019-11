Przedsiębiorca-rekordzista ma 60,5 mln zł długu

Zobowiązania najbardziej zadłużonego przedsiębiorcy wypisanego do Krajowego Rejestru Długów sięgają 60,5 mln zł - wynika z informacji KRD. Wyjaśniono, że to firma z branży budowlanej działająca w województwie świętokrzyskim.

Według prezesa firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakuba Kosteckiego, praktyka pokazuje, że jeśli należności są przeterminowane do 3 miesięcy, udaje się odzyskać 70-80 procent z nich. W przypadku faktur sprzed ponad 12 miesięcy skuteczność wynosi 20-25 proc. Powyżej tego okresu odzyskanie jest już bardzo trudne. "Dlatego przedsiębiorcy nie powinni biernie czekać na zapłatę, tylko od razu reagować, na przykład dzwoniąc do kontrahenta, czy wysyłając mu ponaglenia" - uważa Kostecki.W komunikacie wskazano na najnowsze badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" KRD i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, z którego wynika, że firmy czekają obecnie na zapłatę od kontrahentów 3 miesiące i 25 dni. Zwiększyły się natomiast koszty, jakie ponoszą one w związku ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom w płatnościach od partnerów. Aktualnie to już 6,3 procent wszystkich kosztów w firmie.Według danych KRD, najbardziej zadłużone sektory to budownictwo, transport i handel. Jednocześnie - jak poinformowano - przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu "Rzetelność branżowa", przeprowadzonym przez Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, działającej pod patronatem KRD wskazali, że najmniej solidne w regulowaniu zobowiązań są budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe i transport.