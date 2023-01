Przedsiębiorcy alarmują: Orlen drastycznie podnosi czynsze

Mali przedsiębiorcy z Wrocławia obawiają się poważnych problemów finansowych, bo Orlen chce im drastycznie podnieść czynsze za wynajem powierzchni, gdzie prowadzą swoje firmy.

Jak pisze Money.pl podwyżka czynszów dotyczy lokali na ulicach Trzebnickiej i Gazowej, we Wrocławiu, gdzie mieszczą się małe firmy, jak drukarnia czy warsztat samochodowy. Jest ich łącznie około 70.

Należące od niedawna do Orlenu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo tłumaczy podwyżki koniecznością dostosowania stawek do rynkowych. Tym, którzy nie zaakceptują nowych stawek, dał miesiąc na wyprowadzkę.

Według Money.pl Orlen chce podnieść czynsz o 120 proc. I tak jak dla jednego z przedsiębiorców wynosił on 3 tys. zł za 300 m kwadratowych, tak przy nowej stawce ma to być 6,9 tys. zł.

Wielu przedsiębiorców mówi, że trudno wyobrazić sobie przeprowadzkę w tak krótkim czasie, kiedy prowadzili tam swoje interesy nawet po 20 lat, a przeniesienie się oznacza przetransportowanie często ciężkich maszyn i innego sprzętu. Liczą na to, że porozumieją się z Orlenem. Przedsiębiorcy apelują też do Skarbu Państwa, w tym wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, o więcej czasu na ewentualną przeprowadzkę.

Orlen tłumaczy, że decyzja o podwyżkach została podjęte na podstawie oceny rzeczoznawcy. Według niej teraz muszą zapłacić mniej więcej od 22-23 zł za metr kwadratowy powierzchni magazynowej i 45 zł za biurowej. Tymczasem standardowe stawki we Wrocławiu to od 14 do 20 zł za metr kwadratowy powierzchni magazynowej i 37,50 zł za metr kwadratowy biurowej - pisze portal.

