Przedsiębiorcy apelują: premierze, nie igraj z UE

Największe polskie organizacje biznesowe skupione w Radzie Przedsiębiorczości apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP. - Z powodu Pańskiego wniosku opóźnia się wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - piszą sygnatariusze listu do szefa rządu.

Zagrożone unijne fundusze

Polski rząd stoi na stanowisku, że organizacja pracy sądów nie jest objęta traktatami unijnymi i w związku z tym ma w tym względzie pełną swobodę. Instytucje unijne zwracają jednak uwagę, że owszem, kraje członkowskie maja swobodę w organizacji pracy sądów, pod warunkiem jednak, że nie narusza to zasady niezawisłości sądów (zapisanej zresztą i Konstytucji RP i traktatach UE), a z tym mamy właśnie - zdaniem UE i znacznej części prawników - do czynienia w przypadku Polski.Premier złożył swój wniosek w marcu. Od tego czasu spór na tle zmian w sądownictwie się zaostrzył - m.in. TSUE zakwestionował legalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i nakazał zawieszenie jej działalność. Tak się jednak nie stało. 7 września Komisja Europejska poinformowała, że zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych.O umorzenie postępowania „z uwagi na zbędność wydania orzeczenia” wnosił przed TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Apele płynęły również z Brukseli. Komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders nawet wysłał list, prosząc o wycofanie marcowego wniosku, a niedawno PE apelował w swojej rezolucji, by Morawiecki zaprzestał podważania prymatu unijnego prawa.Rozstrzygnięcie TK może przesądzić, kiedy Komisja Europejska odblokuje Krajowy Plan Odbudowy, który czeka na zatwierdzenie od maja, podczas gdy kilka inna krajów dostały zaliczki już w sierpniu. O tym, że to działania polskich władz w sprawie sądownictwa są powodem opóźnienia zatwierdzenia KPO dla Polski mówił kilka tygodni temu na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Paolo Gentiloni.Ewentualne orzeczenie TK o niezgodności Konstytucji z prawem UE byłoby krokiem w stronę wyjście z UE. Jeśli nie formalnym, to praktycznym.