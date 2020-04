Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19. MRPiPS opublikowało informację o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie.

Podpisana we wtorek wieczorem przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zakłada, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące (Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres). Zgodnie z ustawą, dofinansowanie może być przyznane tylko mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom. "Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy - różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników" - zaznacza MRPiPS.

Jeśli w efekcie epidemii obroty spadły o co najmniej 30 proc., wówczas dofinansowanie może zostać przyznane w wysokości do 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń), jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

W przypadku obrotów niższych o co najmniej 50 proc. dofinansowanie może zostać przyznane w wysokości do 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne), jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Z kolei w przypadku obrotów niższych o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości do 90 proc. wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz - po jego zakończeniu - czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

Formularz wniosku o dofinansowanie będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl.

Więcej informacji o warunkach jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-firm-podpowiadamy-jak-uzyskac-pomoc.