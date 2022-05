Przedsiębiorcy czekają na zmianę w polskich sądach

- Dla polskich przedsiębiorców najważniejsza jest kwestia szybkiego, jednoznacznego i prawomocnego rozstrzygnięcia sporu sądowego. Jednym z elementów tych działań powinno być wykorzystanie nowych technologii. Jedyną zaś zmianą (została wymuszona przez pandemię) są zdalne rozprawy i elektroniczne doręczenia w sprawach cywilnych i gospodarczych - mówił podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati.

Sprawność postępowania sądów zależy w dużym stopniu od wykorzystania nowych technologii.

Sądy nadal działają, opierając się na systemie papierowym.

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

Barierą dostępu do sądu dla polskiego przedsiębiorcy jest przede wszystkim sprawność postępowania. W wielu przypadkach procedury są wydłużone w czasie tak bardzo, że zanim dojdzie na przykład do windykacji zasądzonej należności, firma po prostu upada...

- Dlatego tak ważne powinno być zrozumienie sytuacji, że sprawę oddaje się do rozstrzygnięcia przez wymiar sprawiedliwości po to, aby uzyskać szybki, jednoznaczny i prawomocny wyrok - przypomina prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati.

Dużym problemem jest dziś brak wykorzystywania nowych technologii - zwraca uwagę nasz rozmówca.

- Pandemia przyzwyczaiła nas do pracy zdalnej. Niestety nie do końca szansę wykorzystały sądy, bo gdy mowa o implementacji nowych technologii, to odnosimy to tylko do zdalnych rozpraw oraz doręczeń elektronicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Sądy nadal działają, w dużej mierze opierając się na papierowym systemie. Powoduje to sytuacje, w których mamy do czynienia z dwoma różnymi światami... -ocenia sytuację Przemysław Rosati.

I akcentuje, że przedsiębiorca ma w pełni zinformatyzowany biznes, pełen dostęp do danych i możliwość ich natychmiastowego wykorzystania, tymczasem zderza się z systemem sądowniczym, działającym według innych reguł, niewiele zmieniających się od lat.

- Wyzwanie (czyli wprowadzenie zmian) dotyczy wszystkich uczestników wymiaru sprawiedliwości, w tym także adwokatury. Ważne są wskazania kierowane do rządu i parlamentu, aby doprowadzić do wprowadzenia zmian technologicznych, to bowiem przyniesie wszystkim zyski. Przyspieszenie procedur obniży koszty działania, ale także zapewni realne prawo do sądu - mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Całość rozmowy z Przemysławem Rosati - poniżej

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl