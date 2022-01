Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności

Od soboty przedsiębiorcy mogą składać wnioski o jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł. Pomoc obejmuje m.in. dyskoteki i miejsca do tańczenia.

Chodzi o warty ok. 70 mln zł nowy pakiet osłonowy, wspierający trzy sektory gospodarki, które od połowy grudnia 2020 r. działają w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia - o zwolnienie z ZUS i postojowe.

Pomoc jest skierowana do trzech branż: przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) - PKD 56.30.Z; działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni - PKD 93.29.A; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju, przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z tych kodów PKD, będą mogli ubiegać się m.in. o ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł - przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Z kolei jednokrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy na skutek COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. O zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. można natomiast ubiegać się przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec okresu porównawczego.

Wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS przedsiębiorcy mogą składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji - od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r., a wniosku o postojowe od 17 stycznia 2022 r. i nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Według MPiT wnioski o zwolnienie z płacenia składki ZUS i przyznanie postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Natomiast wniosek o przyznanie dotacji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

