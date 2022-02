Przedsiębiorcy najbardziej poszkodowanych branż chcą „normalnego Polskiego Ładu”

12 Tez Dla Normalnego Polskiego Ładu zamieszczają na swoich placówkach przedsiębiorcy. Do inicjatywy tej przyłączają się też przedstawiciele innych gałęzi gospodarki, m.in. gastronomii. Jak twierdzą inicjatorzy tej akcji - obecna, krytyczna w wielu przypadkach, sytuacja dotyczy bowiem każdego polskiego właściciela firmy. Tezy mają przypominać m.in., jak powinna działać gospodarka i jak powinny kształtować się relacje władzy z przedsiębiorcami.

- Nie wiem, czy można byłoby wpaść na lepszą metodę zepsucia funkcjonującej dotąd całkiem nieźle polskiej gospodarki? Co w takiej sytuacji robić? - pytają przedsiębiorcy z branży targowej w imieniu wszystkich poszkodowanych przez pandemię właścicieli firm i, jak zaznaczają, ponownie biorą sprawy w swoje ręce.Choć inicjatorami akcji są przedstawiciele firm kooperujących z targami, bo to one - jak wskazują - najbardziej ucierpiały na pandemii, to 12 Tez zawieszają na swoich siedzibach już także przedsiębiorcy innych, poszkodowanych w ostatnich 2 latach, branż - m.in. gastronomicznej.- Najwyższy koniec na eksperymentowanie poprzez buble prawne jak Polski Ład na sektorze MŚP, który wytwarza prawie 50 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Najwyższy czas, żeby rządzący usłyszeli jednym głosem, 7 milionów pracowników i ich rodzin, że decydowanie o przyszłości wielopokoleniowych rodzinnych interesów, bez ich merytorycznego udziału zakończyło się – mówi Jacek Czauderna – prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.Jest przekonany, że wszyscy już rozumieją, jak bardzo powiązani są i równocześnie rozgrywani przez polityczne decyzje i regulacje gospodarcze bez konsultacji z samymi przedsiębiorcami. Zdaniem jego oraz innych popierających akcję 12 Tez właścicieli firm, galopujące ceny gazu i prądu, bez programów osłonowych dla przedsiębiorców, doprowadzą do upadku setek tysięcy firm w sektorze MŚP, które w czasie pandemii tracą płynność finansową, zadłużając się u dostawców, w Urzędach Skarbowych i w ZUS’ie.Sama zaś branża targowa dalej walczy o przetrwanie. Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się właśnie z apelem do premiera i ministrów o wsparcie i uruchomienie stosownych narzędzi pomocowych, w tym wypłacenie firmom branży targowej zaległego wsparcia z tytułu ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z powodu obostrzeń epidemicznych za miesiąc maj i czerwiec 2021 r czy objęcie tarczą antykryzysową od 15 grudnia 2021 r. (zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, jednorazowa dotacja), przedsiębiorców branży targowej z co najmniej 40 proc. spadkiem przychodów we wskazanych okresach referencyjnych.Dotychczasowe, spowodowane pandemią, straty branży targowej wynoszą już około 3 miliardów złotych.