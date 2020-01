Przedsiębiorcy nie płacą kontrahentom. Ale jest na to sposób

Rosną niespłacone zobowiązania przedsiębiorstw – obecnie to już 9,4 mld zł. Za towary i usługi swoim kontrahentom nie zapłaciło aż 281 251 firm.

Opłaty rosną

To znacznie szybciej niż w sądach państwowych. A szybkość postępowania pozwala zminimalizować straty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkową zaletą jest fakt, że postępowanie przed sądem arbitrażowym ma zawsze element koncyliacyjny i nie prowadzi do takiego antagonizowania stron, jak to ma miejsce w sądownictwie powszechnym.Jak czytamy w analizie KRD, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego to największa zmiana w procedurze cywilnej ostatnich lat. Ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań, zwiększenie ich rzetelności, usprawnienie procesów w sprawach cywilnych. Pociągnęła ona za sobą wzrost różnych opłat. Chodzi przede wszystkim o wpis sądowy za złożenie sprawy w postępowaniu upominawczym. Np. w sprawie o wartości od 7,5 tys. zł do 20 tys. zł wynosił on do niedawna 300 zł.Teraz widełki te zawężono do wartości 15-20 tys. zł i podniesiono wpis aż do 1 tys. zł. Podobnie wygląda to w pozostałych przedziałach wartości spraw, np. w sprawie wartej do 5 tys. zł trzeba było wpłacić 100 zł, po zmianach w kpc – aż 400 zł. Jeśli przedsiębiorca ma kilku kontrahentów, którzy nie zapłacili mu za towary lub usługi, robią się z tego duże kwoty.Zlikwidowano także zwrot 3/4 kosztów poniesionych przez wierzyciela w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty i podniesiono opłatę za zawezwanie do próby ugodowej (przed nowelizacją – 40 zł, a w sprawach o wartości powyżej 10 tys. zł – 300 zł, obecnie to 1/5 stawki, jaką poniósłby wierzyciel wnosząc pozew do sądu). Pojawiła się też opłata, której dotąd nie było – za wydanie uzasadnienia orzeczenia sądu trzeba zapłacić 100 zł.Cytowany w raporcie KRD prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki podkreśla, że dwa miesiące to zbyt krótko, by ocenić skutki funkcjonowania zmian. Pełniejszy ich obraz pojawi się po roku obowiązywania przepisów. - Ale już teraz widzimy pewne symptomy wskazujące, że część wierzycieli rezygnuje z dochodzenia zwrotu długu przed sądem, zwłaszcza w sprawach, gdzie kwoty nie są wysokie. Po prostu im się to nie opłaca. Co nie znaczy, że rezygnują z odzyskania pieniędzy, które im się należą, bo przecież sprzedali towar czy wykonali usługę. Sięgają więc po windykację polubowną czy wpisują dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co może mu znacząco utrudnić funkcjonowanie na rynku – podsumowuje Jakub Kostecki.