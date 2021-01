Przedsiębiorcy o pandemicznych doświadczeniach i nowym otwarciu. Weź udział w naszym badaniu

Drugą edycję konferencji EEC Trends (17-18 lutego 2021 r.) poświęcimy temu, co na co dzień nurtuje chyba wszystkich ludzi biznesu: podsumowaniom dotychczasowych gospodarczych skutków pandemii, weryfikacji przewidywań z przeszłości, a także – co może najistotniejsze – nakreśleniu postcovidowych scenariuszy. Chcemy, by przedsiębiorcy, jak najliczniej zabrali głos, dobitnie dali wyraz swemu stanowisku - stąd pomysł badania "Pandemia: doświadczenia i nowe otwarcie". Prosimy o Państwa opinie!