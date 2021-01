Przedsiębiorcy: Pomoc państwa jest niewystarczająca, chcemy odszkodowania

Pomoc państwa dla przedsiębiorców poszkodowanych przez lockdown jest niewystarczająca, dlatego powstał pomysł ustawy odszkodowawczej - powiedział w piątek na konferencji w Sejmie prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski reprezentujący przedsiębiorców z zamkniętych branż.

"W związku z tym, że pomoc państwa dla przedsiębiorców jest niewystarczająca powstał pomysł ustawy odszkodowawczej, która pomoże posprzątać cały bałagan prawny w gospodarce, który powstał w czasie epidemii" - powiedział przedsiębiorca.

Jak zaznaczył, w czwartek minister zdrowia mówiąc o przedłużeniu lockdownu powoływał się na sytuację w Niemczech. "Minister nie dodał jednak, że Niemcy od 16 października przekazali swoim przedsiębiorcom pomoc o wartości 585 mld zł, tymczasem łączna pomoc w Polsce opiewa na 40 mld zł (od jesiennego lockdownu - PAP)" - powiedział PAP Napiórkowski. "Nasi rządzący pokazują, że żyją w alternatywnej rzeczywistości porównując Polskę do Niemiec" - ocenił.

Jak wskazał, ustawa odszkodowawcza, z której skorzystać mogłyby wszystkie firmy poszkodowane przez lockdown, może być swego rodzaju ugodą. Według niego, jeśli do ugody nie dojdzie, zamknięte przez rząd firmy będą pozywać państwo o wypłatę odszkodowań.

"A linia orzecznicza jest jasna - sądy orzekają na korzyść przedsiębiorców. Dlatego pozwy mogą zakończyć się, a raczej z pewnością zakończą się, po prostu ubytkami w skarbie państwa" - zaznaczył.

Podsumowując Napiórkowski powiedział, że Polski nie stać na zamknięcie, ale stać na działanie w reżimie sanitarnym; państwa nie stać też na pozwy, ale stać na ustawę odszkodowawczą.

Jak poinformował w piątek senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.) Senat przygotował projekt specustawy odszkodowawczej dla przedsiębiorców. Na jej podstawie doszłoby do zawarcia ugody między państwem, a przedsiębiorcami, którzy otrzymaliby w szybkiej procedurze odszkodowania sięgające 70 proc. strat poniesionych w wyniku pandemii. Kwiatkowski podkreślił, że projekt ma być rozwiązaniem, by "do tak kompromitujących sytuacji, jak setki tysięcy procesów o odszkodowania nie doszło".

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 1 lutego zostają otwarte sklepy w galeriach handlowych oraz galerie sztuki i muzea, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego; zniesione zostają godziny dla seniora. Zaznaczył, że zasady dotyczące działania restauracji, pubów, hoteli i obiektów sportowych pozostają bez zmian.