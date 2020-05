Przedsiębiorcy protestują w Warszawie. Żądają odmrożenia gospodarki

Kilkuset przedsiębiorców protestowało w piątek w centrum Warszawy. Domagali się odszkodowań od rządu i odmrożenia gospodarki. Doszło do przepychanek z policją. To był już drugi dzień protestów.

W centrum Warszawy trwa #StrajkPrzedsiębiorców! Władza podobnie jak wczoraj chciała wszystkich spacyfikować. Co zrobił nasz poseł @GrzegorzBraun_ ? Wszedł do środka demonstracji i zrobił wszystkich protestujących... swoimi asystentami społecznymi! Dożywotni szacun. pic.twitter.com/eKfoOrCJWp — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) May 8, 2020

W nocy z czwartku na piątek policja przystąpiła do akcji i zlikwidowała miasteczko. Jak informowała później w komunikatach, 37 osób zostało „prewencyjnie zatrzymanych”. Jedną z nich był kandydat na prezydenta Paweł Tanajno, który - według jego relacji - został wywieziony policyjnym samochodem w okolice Legionowa i tam przez kilka godzin przetrzymywany.- Wywieźli mnie do jakiegoś odludnego miejsca w Legionowie. Trzymali przez 5 godzin na tylnym technicznym siedzeniu »suki«. Co chwilę trzaskali drzwiami, było cholernie zimno, nie dało się spać - relacjonował na Facebooku. - O 6:30 półprzytomnemu wręczyli 3 karteczki do podpisania i zaproponowali 500 zł mandatu. Z zamkniętymi oczami z zaspania odmówiłem podpisania czegokolwiek i przyjęcia mandatu. Powiedzieli, że mogę sobie iść nie wiadomo gdzie i jak – napisał również.W sumie podczas czwartkowego protestu policjanci wylegitymowali 150 osób. Policja zapowiada, że wobec wszystkich skierowane zostaną wnioski o ukaranie do inspekcji sanitarnej. Przypomnijmy, że inspekcja sanitarna może nałożyć karę do 30 tys. zł.Policja skontrolowała również 54 pojazdy uczestniczące w proteście i wystawiła 10 mandatów.Bilans piątkowego protestu nie jest jeszcze znany.Postulaty przedsiębiorców zyskują coraz większą popularność, przynajmniej w sieci. Grupa "Strajk przedsiębiorców" na Facebooku liczy już (piątek wieczór) 227 tys. osób. Niektórzy zapowiadają przyjazd z innych miejscowości na kolejne dni protestu.