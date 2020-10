Przedsiębiorcy prowadzący spółki komandytowe obawiają się zmian w opodatkowaniu

Spore kontrowersje budzi projekt obejmujący CIT-em spółki komandytowe. Nałożenie podatku CIT na spółki komandytowe rząd argumentuje potrzebą walki z tzw. optymalizacją podatkową i wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych. Na to, że taka argumentacja jest nietrafna, konsekwentnie wskazują między innymi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), CRIDO i InfoCredit. Podczas konferencji on line 21 października przedstawiciele tych podmiotów wskazywali, że taka nowelizacja obniży konkurencyjność polskich podmiotów w porównaniu do przedsiębiorstw z zagranicy.

Nie tędy droga

Spółki komandytowe prowadzą działalność praktycznie w każdym regionie Polski co przekłada się bezpośrednio na rynek pracy. Spółki komandytowe stały się w Polsce popularne, co bierze się z dwóch głównych czynników.Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w dużej mierze w formie spółek osobowych, co wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Poza tym w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie występuje w jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania - na poziomie spółki i na poziomie wspólnika.Stąd spółka komandytowa stanowi atrakcyjną alternatywę dla niewielkich przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze gotowi na rozbudowę swojej działalności do rozmiarów uzasadniających przekształcenie w spółkę kapitałową, ale chcą zabezpieczyć się przed nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.Zatem - wskazywano w trakcie konferencji 21 października - propozycję opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT należy uznać za nietrafioną i prowadzącą do zmniejszenia popularności spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej.- Widzimy inne alternatywne rozwiązania, które mogłyby pomóc osiągnąć cel ograniczenia ryzyka nieopodatkowanego transferu dochodu spółek komandytowych za granicę, np. poprzez nałożenie na spółkę komandytową obowiązków płatnika - wskazał Mateusz Stańczyk, partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO. - W takiej sytuacji spółka komandytowa mająca zagranicznych wspólników, działająca jako płatnik, byłaby zobowiązana odprowadzić podatek od dochodu spółki komandytowej do polskiego urzędu. Taki alternatywny scenariusz ochroniłby polskich przedsiębiorców przed wzrostem opodatkowania zachowując ich pozycję konkurencyjną w stosunku do zagranicznych podmiotów - zaznaczył Mateusz Stańczyk.Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP wskazał, że to, iż spółki komandytowe nie są wykorzystywane na potrzeby międzynarodowej optymalizacji podatkowej, udowodnił już raport opublikowany na początku października. Później potwierdziła to również odpowiedź Ministerstwa Finansów na wystosowany w tej sprawie przez ZPP wniosek o udzielenie informacji publicznej.- Najnowszy raport wskazuje dodatkowo, że generalnie spółki komandytowe są w Europie raczej transparentne podatkowo - zaznaczył Bińkowski. - Regulacje odwrotne, tj. obejmujące spółki komandytowe CIT, to efekt raczej przyjętego historycznie podejścia, niż zintensyfikowanych działań na rzecz uszczelniania systemu. Okazuje się zatem, że argumentacja wykorzystywana przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy nie znajduje oparcia w rzeczywistości. Jedynym skutkiem opodatkowania spółek komandytowych CIT będzie pogorszenie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorców, którzy będą obciążeni w wyższym stopniu, niż ich zagraniczni odpowiednicy - stwierdził Jakub Bińkowski.Zwiększenie obciążenia podatkowego spółek komandytowych może spowodować, że część przedsiębiorców zdecyduje się na rezygnację z prowadzenia działalności w tej formie.