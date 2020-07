Przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości? Te liczby wiele mówią

Przedsiębiorcy nauczyli się żyć z koronawirusem i lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację ekonomiczną – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”. Mniej firm deklaruje też konieczność zwalniania pracowników.

Według ekspertów KRD w najnowszym badaniu wyraźnie wyróżniają się dwie grupy przedsiębiorców.

Pierwsza ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą - obecnie to 36,1 proc. respondentów (miesiąc temu 31,9 proc., a w maju 24,6 proc.).

Druga - "ani dobrze, ani źle". Takie neutralne odpowiedzi wskazuje 33,8 proc. firm - w porównaniu z 28,2 proc. w poprzednim badaniu i 26,1 proc. w maju.

Z kolei prawie połowa przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna nie zmieni się (49,5 proc.); miesiąc temu oceniało tak nieco ponad 40 proc. badanych.

"Pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach obawia się 22 proc. W poprzedniej edycji badania takie przypuszczenia miał co czwarty przedsiębiorca, a w maju co drugi właściciel firmy. Spada także odsetek przedsiębiorstw, którzy odczuwają wpływ pandemii na działanie firmy" - zaznaczył prezes Krajowego Rejestru Długów BIG Adam Łącki, komentując wyniki badania.



Dodał, że miesiąc temu 81 proc. firm zauważyło, że koronawirus wpływa na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług, a aktualnie deklaruje tak 75 proc. ankietowanych.



"Oznacza to, że przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości i nauczyli się w niej funkcjonować" - ocenił Łącki.

Pytanie o przychody

Zdaniem ekspertów KRD dowodem na to, że koronawirus powszednieje, są też odpowiedzi respondentów pytanych o przychody. Obecnie 28,5 proc. właścicieli firm uważa, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody pozostaną bez zmian. To o 10,9 pp. więcej niż miesiąc temu i o 19 pp. więcej niż dwa miesiące temu. Z kolei nieco ponad 54 proc. przedsiębiorców uważa, że przychody zmaleją - spadek o 10,4 pp. względem poprzedniego miesiąca i o 24,9 pp. względem pierwszej edycji badania. Natomiast 4,9 proc. przedsiębiorstw (o 0,9 pp. więcej niż wcześniej) zakłada, że ich przychody wzrosną.

Spadła ponadto liczba firm, które przez koronawirusa zmuszone były całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż bądź świadczenie swoich usług. Obecnie to 3 proc. przedsiębiorstw; miesiąc temu 11,5 proc. Przybyło natomiast firm, które muszą częściowo zawiesić działalność. Obecnie to 26,1 proc. (o 10,5 pp. więcej niż miesiąc temu).

Plany inwestycyjne

Autorzy badania zwrócili uwagę, że nieco mniej przedsiębiorstw chce przeznaczyć środki na inwestycje. Takie plany deklaruje 13,8 proc. firm, wobec 16,6 proc. w drugiej fali badania i 12,3 proc. na początku pandemii. Eksperci tłumaczą to tym, że firmy zrewidowały "zbyt optymistyczne plany sprzed miesiąca". Zdaniem cytowanego w badaniu Jakuba Kosteckiego, prezesa firmy Kaczmarski Inkasso, będącej partnerem KRD, ostrożność w wydawaniu środków w przypadku wielu firm wiąże się z tym, że nie były one w stanie wypracować zysków w okresie zamrożenia gospodarki.