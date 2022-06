Przedsiębiorcy z dystansem do administracji. Doceniają, ale w nią nie wierzą

Przedsiębiorcy nie wierzą w efektywność instytucji publicznych. Doceniają samą istotę ich funkcjonowania, jednak zgodnie uważają, że administracja publiczna w Polsce nie działa skutecznie na korzyść przedsiębiorców - wynika z badań fundacji ProjektPL „Polski przedsiębiorca: przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa?”

Aż 73,6 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że wyłączną misją ich przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Choć zaledwie 13 proc. firm współpracuje regularnie z organizacjami społecznymi lub sama organizuje jakieś inicjatywy, to aż 96 proc. przedsiębiorców angażuje się osobiście we wsparcie akcji społecznych i charytatywnych.

71 proc. przedsiębiorców wyraziło neutralny lub wręcz pozytywny stosunek do zmiany rezydencji podatkowej w celu zmniejszenia wymiaru obciążeń.

Jak wynika z przygotowanego przez fundację ProjektPL raportu, aż 73,6 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że wyłączną misją ich przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy czują się odpowiedzialni przede wszystkim za jakość produktu lub usługi, zadowolenie klientów oraz przestrzeganie przepisów. Dopiero w dalszej kolejności wymieniają pracowników, bardzo rzadko zaś państwo i lokalną społeczność.

Zobacz też: Minister Ziobro chce konfiskować. Przedsiębiorcy oburzeni

- Z naszych badań wynika, że przedsiębiorcy z jednej strony doceniają, iż państwo jest ważne dla ich funkcjonowania. Dostrzegają też, jak ważne jest jego wsparcie w czasach kryzysu, z czym mieliśmy do czynienia w czasie pandemii. Z drugiej jednak strony bardzo niewielu respondentów wyraziło poczucie odpowiedzialności za państwo albo lokalną wspólnotę - komentuje Adam Zych, prezes fundacji Projekt PL.

Zobacz też: Przedsiębiorcy czekają na zmianę w polskich sądach

Autorów raportu zafrapowały również odpowiedzi badanych na pytania związane z podatkami. Choć ogromna większość respondentów uznała swoje zobowiązanie do przestrzegania prawa i płacenia podatków, to ponad 71 proc. z nich wyraziło neutralny lub wręcz pozytywny stosunek do zmiany rezydencji podatkowej w celu zmniejszenia wymiaru obciążeń. - Jest w tym pewna logiczna sprzeczność, która zdecydowanie wymaga pogłębionej dyskusji – dodaje prezes Zych.

Publikacji raportu towarzyszył panel, w którym uczestniczyli naukowcy, przedsiębiorcy i politycy. Ich zdaniem jednym z głównych problemów jest niechęć przedsiębiorców do zrzeszania się w organizacje, które byłyby partnerami do dialogu z władzami. – To bardzo utrudnia budowanie współpracy państwa i biznesu – stwierdziła posłanka Jadwiga Emilewicz.

Słaba współpraca oznacza m.in. brak sprawnego przepływu informacji. – W rezultacie przedsiębiorcy nie uczestniczą np. w procesie wypracowywania rozwiązań prawnych. Ich głosy pojawiają się kilka miesięcy za późno, najczęściej dopiero, kiedy projekt aktu prawnego wychodzi z Senatu – powiedziała.



Adam Zych, prezes ProjektPL uważa, że brak wzajemnego zaufania między biznesem i władzą ustawodawczą oraz wykonawczą staje się szczególnie niekorzystny w sytuacjach trudnych. – Dziś państwo i biznes są jak dwie łódki wpływające na morze międzynarodowego kryzysu gospodarczego – powiedział. – Jeżeli nie uda się zharmonizować ich kursów, znaleźć funkcjonującej platformy współpracy, to Polsce grozi strata rozpędu gospodarczego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl