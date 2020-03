Przedsiębiorcy z okolic Bielska-Białej i Wadowic pomagają szpitalom

Firmy z Bielska-Białej i Wadowic wspierają tamtejsze placówki medyczne. Bielski szpital wojewódzki otrzymał 100 l spirytusu od miejscowego Polmosu, a Maspex przekazał 100 tys. zł na zakup środków ochrony dla personelu wadowickiego szpitala.

"Bardzo dziękujemy za każdą pomoc, którą nasza placówka otrzymuje w tym trudnym okresie. Każdy gest ma dla nas ogromne znaczenie" - powiedziała rzecznik bielskiego szpitala Anna Szafrańska.

Jak poinformowała, placówka otrzymała ostatnio m.in. 100 l spirytusu od Polmosu Bielsko-Biała. Zostanie on wykorzystany do przygotowania środka dezynfekcyjnego. Portal charytatywny siepomaga.pl przekazał 800 rękawiczek, z których będą korzystali lekarze. Do szpitala trafiło m.in. 100 kombinezonów ochronnych Tyvek oraz maski i rękawiczki dla personelu medycznego trafiło do placówki od Iturri Group, a także trzy palety napojów izotonicznych, batony proteinowe oraz specjalne kaszki od bielskiego Mireksu.

Maspex, firma z branży spożywczej, przekazał 100 tys. zł wadowickiemu szpitalowi na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz produkty spożywcze dla pracowników i pacjentów. To m.in. napoje, musy i soki, makarony, zupy, sosy i dżemy oraz suplementy diety.

"To nie tylko i nie tyle środki finansowe oraz rzeczowe, ale wyraz solidarności, wsparcia i zrozumienia dla naszej, wymagającej pracy. Przekazana żywność zostanie wykorzystana w przygotowywaniu posiłków dla pacjentów i pracowników szpitala, a pieniądze przeznaczymy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników jednostki: lekarzy, pielęgniarek, ratowników, pracowników laboratoriów diagnostycznych i wielu innych" - powiedziała dyrektor szpitala powiatowego w Wadowicach Barbara Bulanowska.

Wadowicka firma zapowiedziała też, że przekaże swoje produkty placówkom opiekującym się osobami starszymi w powiecie wadowickim, a także ośrodkom przeznaczonym dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej. "Pomoc udzielana jest także przez inne spółki należące do Grupy w Polsce i za granicą" - podała w czwartek firma komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Maspex przekazał ponad 1 mln swoich produktów dla specjalnych szpitali zakaźnych - jednoimiennych w całej Polsce.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu. Posiada m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

Szpital powiatowy w Wadowicach posiada 10 oddziałów. Jest jedną z największych placówek w zachodniej części Małopolski.