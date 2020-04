Przedsiębiorcy za tarczą finansową. "Adekwatna odpowiedź na kryzys"

Wszyscy przedstawiciele biznesu biorący udział w konsultacjach z premierem Mateuszem Morawieckim uważają, że tzw. tarcza finansowa to adekwatna odpowiedź na kryzys - poinformował w czwartek na Twitterze Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

"Wszyscy polscy przedsiębiorcy obecni na konferencji z Premierem poparli wczorajszą Tarczę Finansową i uważają, że jest to adekwatna odpowiedź na kryzys" - napisał Kaźmierczak.





Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. "tarcza finansowa" ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma wynieść ponad 100 mld zł.

Zgodnie z programem, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł.



Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.