Przedsiębiorstwa nie inwestują. Wyhamowanie na rynku kredytów

Rekordowo niskie stopy nie pomagają. Ostatnie dane o podaży pieniądza przyniosły informacje o spadku wolumenu kredytów w styczniu. To może być zły prognostyk dla spodziewanego odbicia gospodarki...

Dwukrotnie obniżki stóp procentowych wiosną ubiegłego roku miały ułatwić firmom finansowanie działalności w dobie pandemii, ale – jak już wówczas przekonywali ekonomiści – to nie koszt kredytu jest dla przedsiębiorców główną barierą. Jak się okazuje - mieli rację.



Z opublikowanych przez NBP danych o podaży pieniądza wynika, że akcja kredytowa spada. Wolumen kredytów spadł w ujęciu rocznym o 0,1 proc.

– Przeciwpandemiczne restrykcje nie sprzyjały sprzedaży detalicznej oraz zaciąganiu kredytów konsumpcyjnych (spadek o 2,9 proc. rok do roku wobec spadku o 2,1 proc. w grudniu). Z kolei dynamika złotowych kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy od kwietnia 2009 roku spadła poniżej 10 proc. (9,9 proc. rok do roku) – tłumaczy Marcin Czaplicki, ekonomista PKO BP.



Z kredytów firmowych większym powodzeniem cieszyły się jedynie kredyty obrotowe, co wynikało – jak przypuszcza ekonomista – „zarówno z węższego niż wiosną zakresu tarcz antykryzysowych, jak i potrzeby odbudowy zapasów przed oczekiwanym odbiciem wzrostu gospodarczego, który nastąpi wraz z postępującym procesem szczepień”.

Nadzieja w sektorze publicznym

"W kredytach inwestycyjnych nie ma żadnych sygnałów poprawy. Po wyłączeniu efektów kursowych spadają o 0,2 proc. rok do roku" – oceniają analitycy mBanku.Dlaczego firmy nie biorą kredytów? Odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze – nie muszą (przynajmniej znaczna część z nich). Dane bankowe ukazały przyspieszenie dynamiki depozytów do 13,5 proc. rok do roku z 13,1 proc. w grudniu.Firmy mają pieniądze, ale – w obecnej niepewnej atmosferze gospodarczej, kiedy nikt nie wie, jak długo potrwa pandemia i związane z nią ograniczenia działalności – wstrzymują się z inwestycjami, chomikując gotówkę na jeszcze cięższe czasy, które w każdej chwili mogą znowu nadejść. To zaś oznacza, że przedsiębiorstwa są nastawione raczej na przetrwanie, aniżeli na ekspansję.Pandemia – chociaż była potężnym ciosem w gospodarkę – nie pozostawiła negatywnych skutków w majątku trwałym. Maszyny i linie produkcyjne z tego powodu nie ucierpiały, więc w tej mierze nie ma potrzeby inwestycji. Ekspansja pojawi się dopiero, gdy gospodarka wróci do normy, owe maszyny i linie produkcyjne zaczną pracować z pełną wydajnością i - co więcej – będą perspektywy rozwoju, a nie zagrożenie kolejnym lockdownem.Możemy zatem oczekiwać nie tyle boomu kredytowego (a co za tym idzie: skokowego wzrostu inwestycji w przyszłym roku), ale raczej powolnego ich przyrostu.Powtórzmy: gospodarcze perspektywy są wciąż niepewne i - mimo relatywnie niezłego tempa szczepień - nie ma co liczyć na pełne zniesienie ograniczeń w najbliższych miesiącach. Pojawiają się natomiast głosy, że obecne obostrzenia mogą potrwać do przełomu marca i kwietnia.Ekonomiści są zgodni, że motorem inwestycji będą ponownie inwestycje publiczne, te jednak też wystartują z pewnym opóźnieniem. Uruchomienie środków europejskich z nowej perspektywy budżetowej trochę potrwa, podobna sytuacja jest z unijnym Funduszem Odbudowy – Polska nie złożyła jeszcze w Brukseli Krajowego Planu Odbudowy z propozycjami swoich projektów, a nie zapominajmy również, że ów Fundusz musi być ratyfikowany przez parlamenty.Tymczasem jeden z koalicjantów PiS – Solidarna Polska – zapowiada głosowanie przeciw, ze względu na powiązanie tych środków z zasadami praworządności. Fundusz uda się ratyfikować dzięki wsparciu opozycji, ale polityczne zamieszanie wewnątrz koalicji może nieco przeciągnąć w czasie tę procedurę.Perspektywy dla wzrostu inwestycji nie są zatem zachęcające. Zdaniem ekonomistów Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, spodziewany od drugiego kwartału 2021 roku powrót dodatniego tempa wzrostu inwestycji nie przywróci do stanu sprzed kryzysu ani poziomu nakładów, ani ich udziału w PKB. "W całym 2020 roku odnotowano spadek nakładów brutto na środki trwałe o 8,4 proc., a w 2021 roku spodziewać się należy, że wzrosną one o 4,2 proc. oraz o 4,8 proc. w roku następnym" – twierdzą.