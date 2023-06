Przedstawiciele banków: "dogmatyczne" traktowanie wyroku TSUE oznacza transfer środków do wąskiej grupy klientów

"Dogmatyczne" traktowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza transfer środków z banków do wąskiej grupy klientów – ocenili w czwartek podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich przedstawiciele banków.

"Obecnie jest aktywnych 320 tys. umów walutowych kredytów mieszkaniowych, z czego 130 tys. kredytów jest w sądach, mamy też ok. 60 tys. ugód" - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego prezes Tadeusz Białek.

W czwartek TSUE wydał dwa orzeczenia dotyczące kwestii polskich kredytów frankowych. W pierwszej sprawie (sygn. C-520/21) TSUE uznał, że w razie unieważnienia umowy kredytowej bankom nie należy się wynagrodzenie za udostępniony kapitał, w drugiej (sygn. C-287/22) zaś, że stosowanie zawieszenia spłaty rat przez polskie sądy może być potrzebne, aby doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Podczas konferencji ZBP przedstawiciele banków przestrzegali przed "dogmatycznym" traktowaniem wyroku TSUE przez polskie sądy.

"Nierównowaga traktowania klientów złotowych i frankowych w przypadku dogmatycznego podejścia sądów do tego wyroku będzie prowadzić do transferu środków z banków do wąskiej grupy klientów" - ocenił podczas konferencji prasowej ZBP prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

W jego opinii problemy z kredytami walutowymi wzięły się z zapisów w umowach dotyczących kwestii walutowych.

"Mogę powiedzieć, że przyczyną problemów było uznanie za abuzywne klauzul dotyczących sposobów określenia kursów walutowych w umowie z bankiem. W tej sprawie nie dopracowaliśmy się odpowiedniego orzecznictwa, będziemy do tego wracali" - stwierdził Stypułkowski.

W trakcie konferencji przedstawiciele ZBP przypomnieli, że według szacunków KNF koszt orzeczenia TSUE dla polskich banków może sięgnąć ok. 100 mld zł.

"Przekłada się to na konieczność tworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Koszt nie spowoduje zachwiania stabilności sektora bakowego, ale jest on ciosem w możliwości finansowania przez banki polskiej gospodarki i będzie musiał zostać pokryty przez wszystkich kredytobiorców i przez wszystkich klientów" - powiedział prezes ZBP Tadeusz Białek. Dodał, że chodzi o konieczność utworzenia dodatkowych rezerw, których obecny poziom wynosi między 40 mld a 50 mld zł.

Białek odniósł się także do orzeczenia w drugiej sprawie frankowej, jakie ogłosił w czwartek TSUE. Wynika z niego, że sądy mogą stosować na wniosek klienta zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu. TSUE wskazał, że "zastosowanie omawianego środka tymczasowego wydaje się tym bardziej konieczne, gdy konsument wypłacił bankowi kwotę wyższą od kwoty pożyczonej jeszcze przed wszczęciem postępowania". Prezes ZBP podkreślił, że decyzję w sprawie zawieszenia spłat TSUE zostawił sądom krajowym. "To nie oznacza automatyzmu" - podkreślił prezes ZBP.

Białek wyjaśnił, że ugód zawartych z klientami szybko przybywa. Stwierdził, że na skłonność do zawierania ugód wpływały wysokie stopy procentowe. "Ale w ostatnim czasie przyrosło nam ponad 20 tys. ugód. Mamy nadzieję, że kampania +Ugoda lepsza niż proces+ sprawi, że więcej klientów wejdzie w rozstrzygnięcie ugodowe" - dodał prezes ZBP.

W jego opinii problem z unieważnianiem kredytów walutowych jest wyłącznie w Polsce, choć kredytów takich udzielano w 17 krajach UE. "Mówimy o tym samym reżimie prawnym, jako że wszędzie obowiązuje dyrektywa 93/13. W Polsce doszło do nadużycia interpretacyjnego wyroku w sprawie państwa Dziubaków, który został uznany za zielone światło do unieważniania umów, podczas gdy chodziło jedynie o odpowiedź na kwestę proceduralną" - ocenił Tadeusz Białek.

Prezes ZBP przytaczał niektóre orzeczenia polskich sądów, które, jego zdaniem, szły w zupełnie innym kierunku niż wyrok TSUE. Przykładowo Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzekł, odnosząc się do tematyki zwrotu kosztów korzystania z kapitału, że "kredytobiorca jest bezpodstawnie wzbogacony nie tylko kapitałem, ale także korzystaniem z niego, w tym znaczeniu, że w jego majątku nie ma pasywów, które by były, gdyby uzyskał korzystanie z kapitału na podstawie ważnego stosunku prawnego". "Innymi słowy sąd wyraźnie wskazuje, że kredytobiorca, po stwierdzeniu nieważności, korzystając przez lata z kapitału, musi oddać nie tylko sam kapitał, ale i wartość korzystania z tego kapitału" - zaznaczył Białek. Jak podkreślił prezes ZBP, z kolei Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że gdyby nie kredyt i kapitał, z którego klient mógł nabyć mieszkanie, musiałby skorzystać z innego źródła finansowania.

Prezes mBanku Cezary Stypułkowski stwierdził, że podstawą funkcjonowania bankowości są stosunki zobowiązaniowe z Kodeksu cywilnego, a tutaj jest pewien konflikt prawa konsumenckiego i prawa cywilnego. "Sądy polskie muszą znaleźć jakąś formułę, która pozwoli nam normalnie funkcjonować. Inaczej banki nie są w stanie udzielać kredytów hipotecznych, w sytuacji gdy w oparciu o bardzo wątpliwe argumenty, a wręcz preteksty, unieważniane są długoterminowe umowy" - powiedział. Jego zdaniem grozi to całemu sektorowi i klientom deponentom. "Oczekujemy, że przełożenie tego wyroku na orzecznictwo sądów polskich (...) zajmie czas, a to jest okres, w którym musimy znaleźć formułę, w której można oferować klientom pewnego rodzaju produkty" - dodał.

Trybunał wydał dwa orzeczenia dotyczące frankowiczów i sektora bankowego w Polsce. Pierwsza sprawa (sygnatura C-520/21) dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego, a druga (sygnatura C-287/22) - tzw. zabezpieczenia.

W przypadku pierwszej sprawy chodzi z jednej strony o to, czy banki mogą domagać się od klienta innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty; z drugiej zaś - dochodzenia od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. W tej kwestii do TSUE zwrócił się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpatrujący sprawę jednego z frankowiczów. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym trafił do TSUE 24 sierpnia 2021 r. Rozprawa odbyła się w październiku 2022 r., a w połowie lutego 2023 r. swoją opinię przedstawił rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins.

Jak informował TSUE, klient dochodzi zapłaty należności za korzystanie przez bank z kapitału - rat kredytu zapłaconych bez podstawy prawnej. "Według twierdzeń konsumenta umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, przez co jest nieważna, a świadczenia spełnione na jej podstawie należy uznać za nienależne" - podano w komunikacie zapowiadającym ogłoszenie wyroku.

W drugiej sprawie chodzi o wnioskowane przez frankowiczów zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego w kwestii ważności umowy kredytowej. Do TSUE sprawa trafiła w związku z postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Grupa konsumentów domaga się tam stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego ze względu na zawarte w niej klauzule niedozwolone związane z indeksacją do franka szwajcarskiego. "Konsumenci ci wystąpili do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez m.in. zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie ważności umowy" - przypomniał TSUE w komunikacie zapowiadającym wydanie orzeczenia. W sprawie tej wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym trafił do TSUE 3 maja 2022 r.

Rzecznik generalny TSUE wskazał, że od początku pierwszej dekady XXI w. banki w Polsce udzieliły klientom planującym nabycie nieruchomości dziesiątków tysięcy kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim albo indeksowanych do tej waluty. Z uwagi na fakt, że te kredyty hipoteczne pozwalały kredytobiorcom skorzystać z oprocentowania o wiele niższego niż to mające zastosowanie do kredytów denominowanych w złotym, cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

