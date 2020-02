Przedstawiciele rządu, prezesi, menedżerowie na EEC Trends

EEC Trends, które odbędzie się 25 lutego 2020 roku w Warszawie, będzie swoistym dyskusyjnym sparingiem przed majowym Europejskim Kongresem Gospodarczym, największą imprezą gospodarczą w tej części Europy. Czasy są tak burzliwe i ciekawe, że dyskusji nigdy za wiele.

Warszawski kongres EEC Trends będzie okazją do diagnozy obecnego stanu rzeczywistości gospodarczej i dyskusji o trendach, które mogą ją kształtować w przyszłości. Wśród gości wydarzenia nie zabraknie reprezentantów rządu, prezesów i menedżerów spółek oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji sektora przemysłowego. Udział w wydarzeniu do tej pory potwierdzili m.in.:

To oczywiście tylko wybrani paneliści EEC Trends. Liczba gości, którzy wezmą dział w dyskusjach, wciąż się wydłuża.

Inne wątki EEC Trends narzuca przyszłość – to z jednej strony rozwój nowych technologii, które sprawiają, że globalna gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, z drugiej mocno zarysowująca się w ostatnich latach tendencja (i szybko przybierająca na sile) dążenia do prowadzenia biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju i ograniczania wpływu na środowisko.W obu tych tematach Polska – mimo widocznego postępu – ma jeszcze sporo lekcji do odrobienia. W dziedzinie technologii możemy z jednej strony pochwalić się znakomitymi informatykami, rozchwytywanymi w całej Europie i rozmnażającymi się jak grzyby po deszczu start-upami, z drugiej widać, że np. do Przemysłu 4.0 (przynajmniej w powszechnym wymiarze) wciąż daleka droga.EEC Trends będzie okazją do rozważań, czy, a jeśli tak to w jaki sposób można przyspieszyć tę technologiczną rewolucję, jak najlepiej wykorzystać polski potencjał, czy zmiany regulacyjne dotyczące innowacji (a były naprawdę znaczące) są wystarczające i trzeba teraz tylko poczekań na efekty, czy też można jeszcze uprościć życie innowatorom.Jeszcze większym wyzwaniem jest zrównoważony rozwój i przestawienie gospodarki na "zielone" tory – temu tematowi będą poświęcone sesje oznaczone hasłem Green. Polska znajduje się obecnie między młotem wynikającej z historycznych uwarunkowań struktury polskiej energetyki, a kowadłem coraz bardziej ambitnych (niektórzy powiedzą: wygórowanych) wymogów polityki klimatycznej UE. Dyskusje o znalezieniu „złotego środka” między tymi dwiema - nie do pogodzenia na pozór -rzeczywistościami trwają od lat. Może EEC Trends będzie okazją, jeśli nie do przełomu, to przynajmniej zbliżenia stanowisk.Sprowadzanie kwestii środowiskowych jedynie do kwestii paliw byłoby jednak nadmiernym uproszczeniem, stąd podczas warszawskiej imprezy zostaną poruszone inne wątki – gospodarka obiegu zamkniętego, energooszczędność itp. Rozległość tego wątku skłania do twierdzenia, że stoimy u progu środowiskowej rewolucji w biznesie. Aby nie stać się jej ofiarą, warto posłuchać o dobrych praktykach bardziej zaawnsowanych w tej dziedzinie firm lub chociażby wymienić się doświadczeniami.Nie zabraknie również wątku Energy, który pozwoli się zastanowić, jak powinna wyglądać i w jakim tempie przebiegać transformacja polskiej energetyki. Gdzie na drodze do nowoczesnej, taniej i niskoemisyjnej energetyki Polska może napotkać największe bariery i w jaki sposób je pokonać.Chociaż dyskusja na EEC Trends jest podzielona na kilka głównych wątków, to jednak trzeba podkreślić, że nie są one odrębnymi bytami. Trudno będzie rozmawiać o przyszłym modelu polskiej energetyki bez uwzględnienia wątku Green i technologicznego. I odwrotnie trudno rozmawiać o gospodarce przyjaznej środowisku nie wspominając o energetyce. Ale naświetlanie problemów z różnych perspektyw, uwzględnianie różnych punktów widzenia było zresztą przez lata znakiem firmowym Forum Zmieniamy Polski Przemysł, a EEC Trends nie ma zamiaru z tej praktyki rezygnować.EEC Trends to nie tylko nowa nazwa dla Forum ZPP, to także poszerzona tematyka, nowe formy sesji i dyskusji. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne – jest nim położenie dużego nacisku na stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu. Nie zabraknie zatem dyskusji o czempionach (temat nie nowy, ale wciąż aktualny) – polskie firmy, nawet największe na krajowym rynku, są w skali europejskiej co najwyżej średnimi graczami. Warto zatem zastanowić się – a warszawskie forum będzie ku temu znakomitą okazją – czy tworzyć większe podmioty, które mogłyby odgrywać bardziej znaczącą rolę na europejskim rynku, czy też stawiać na wolniejszy ale stabilniejszy wzrost organiczny. Na EEC Trends nie zabraknie zwolenników obu rozwiązań.Jest też problem inwestycji, które w ostatnich latach były dalekie od satysfakcjonujących. EEC Trends to dobra okazja by wymienić poglądy i wrażenia między światem biznesu i polityki – co zrobić, by przedsiębiorcy zaczęli więcej inwestować, i co mogą zrobić politycy, by ich do tego zachęcić (niektórzy powiedzą: przestać przeszkadzać). To również okazja do dyskusji na temat globalizacji polskich firm – dla wielu przedsiębiorców nawet tak duży rynek jak Polska stał się za mały. Administracja rządowa w ostatnich latach zreformowała – jak się wydaje skutecznie – instrumenty wsparcia. Czy teraz piłka leży po stronie przedsiębiorców?Trudno sobie wyobrazić sprawną nowoczesną gospodarkę (a recepty na taką będziemy na EEC szukać) bez nowoczesnego transportu i szlaków transportowych, zwłaszcza transgranicznych. Włączenie Polski do europejskiego systemu transportowego i uczynienie z niej ważnego węzła komunikacyjnego wciąż cel na przyszłość a nie rzeczywistość. Podczas EEC Trends będzie okazja dowiedzieć się o ile się do niego w najbliższym czasie zbliżymy.EEC Trends ma przygotować solidną podbudowę merytoryczną na katowicki Europejski Kongres Gospodarczy. Wszystkie poruszone w lutym w Warszawie wątki będą kontynuowane – w znacznie szerszej formule i znacznie liczniejszym gronie w maju w Katowicach.