Przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu na EEC Online

Zbliża się kolejna internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – w dniach 24-25 maja odbędzie się EEC Online – dostępne w 100 proc. w internecie spotkanie przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu, którzy wymienią się doświadczeniami z obecnej wyjątkowej sytuacji gospodarczej i poszukają odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała postpandemiczna rzeczywistość biznesowa.

Wśród panelistów majowej imprezy znajdą się również:a, wiceminister rozwoju pracy i technologii,prawnik z kancelarii Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna,, prezydent Pracodawcy RP,z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej i, prezes Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej.Majowa internetowa wersja Kongresu stanowi niejako rozgrzewkę (chociaż bardzo solidną), przed zaplanowanym na wrzesień Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach , największej imprezie biznesowej w tej części Europy. Odbędzie się on stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz jednocześnie zdalnie - odbędzie się od 20 do 22 września br.Sprawdzona, ukształtowana przez kilkunastoletnie doświadczenie formuła organizacyjna Europejskiego Kongresu Gospodarczego to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem znamienitych gości - europejskich polityków, przedstawicieli gospodarczych resortów polskiego rządu, a przede wszystkim - międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących wiele różnych sektorów gospodarki.EEC Online będzie wstępem do wnikliwej dyskusji we wrześniu, wytyczy w pewnym stopniu jej kierunki i zarysuje problem do rozwiązania.