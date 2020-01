Przegląd filmów kandydujących do Orłów 2020 – od środy w stołecznym kinie Iluzjon

"Boże Ciało", "Obywatel Jones", "Słodki koniec dnia" i "Mowa ptaków" - to cztery spośród ok. 70 produkcji, które zostaną zaprezentowane w stołecznym kinie Iluzjon w ramach przeglądu filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Przegląd rozpocznie się w środę i potrwa do 31 stycznia.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, nazywane "polskimi Oscarami", są przyznawane od 1999 r. Najlepsze polskie filmy są wyłaniane dzięki głosom ponad 600 członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie internetowej kina Iluzjon, w ramach przeglądu "Orły 2020" będzie można obejrzeć ok. 70 filmów. W środę 8 stycznia cykl zainauguruje pokaz "Mowy ptaków" Xawerego Żuławskiego, zrealizowanej na podstawie scenariusza jego zmarłego w 2016 r. ojca Andrzeja Żuławskiego. To opowieść o degradacji inteligentów, ich nieprzystawalności do współczesnego, przepełnionego agresją świata. Jej bohaterami są m.in. upokorzony przez nacjonalistycznych licealistów nauczyciel historii Ludwik (Sebastian Pawlak), zwolniony z pracy polonista Marian (Sebastian Fabijański) oraz reżyser filmowy Gustaw (Daniel Olbrychski). Za zdjęcia i muzykę do "Mowy ptaków" odpowiadają wieloletni współpracownicy Andrzeja Żuławskiego - Andrzej J. Jaroszewicz i Andrzej Korzyński.

W programie przeglądu znalazł się również polski kandydat do Oscara "Boże Ciało" Jana Komasy. Akcja filmu rozpoczyna się w zakładzie poprawczym, w którym dwudziestoletni Daniel (Bartosz Bielenia) snuje marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim w małym miasteczku na południu Polski. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

W Iluzjonie będzie można obejrzeć także m.in. nagrodzonego Złotymi Lwami na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni "Obywatela Jonesa" Agnieszki Holland o walijskim dziennikarzu Garethcie Jonesie (James Norton), który w latach 30. XX w. informował o Wielkim Głodzie na Ukrainie. Jak podkreśliła reżyserka, to film "niezwykle aktualny". Jego głównym tematem jest "manipulowanie faktami przez polityków i media, z którym mamy do czynienia także dziś". "Różnica polega na tym, że dzisiaj dziennikarstwo jest w jeszcze trudniejszej sytuacji niż dawniej. Wiemy, jak ogromny nacisk na media wywierają politycy i komercja. A także, jak rozmywa się obiektywność i niknie nasze zaufanie do faktów, podawanych w Internecie. Uważam, że odważne, obiektywne dziennikarstwo, które nie byłoby ani skorumpowane ani tożsamościowe, to jedna z istotnych i palących potrzeb współczesności" - mówiła PAP w lipcu 2019 r.

W ramach przeglądu przypomniane zostaną także filmy dokumentalne, wśród nich "Marek Edelman... I była miłość w getcie" Jolanty Dylewskiej, który opowiada o sile dobra, piękna i tytułowej miłości w nawet najtrudniejszych warunkach życia w latach okupacji niemieckiej. Scenariusz powstał we współpracy z Agnieszką Holland, a sceny fabularyzowane współreżyserował Andrzej Wajda. Film zdobył Złotą Żabę za najlepszy dokument fabularyzowany podczas ubiegłorocznego festiwalu Camerimage.

Na dużym ekranie wyświetlony zostanie także m.in. debiutancki dokument Ewy Podgórskiej "Diagnosis", doceniony za najlepszy montaż podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych DOKer w Moskwie. Jego bohaterami są mieszkańcy Łodzi, którzy podczas sesji psychoanalitycznych zastanawiają się, jakim zwierzęciem albo kolorem byłoby ich miasto. Rozważania o Łodzi przeplatają się z intymnymi opowieściami o największych lękach i najważniejszych wydarzeniach z życia m.in. Zosi, Bruna, Kuby, Damiana, Danusi i Mirki.

Program przeglądu dopełnią pokazy wybranych odcinków polskich seriali fabularnych kandydujących do Orłów, m.in.: "Zasady przyjemności", "Watahy", "Chyłki. Zaginięcia", "Przyjaciółek", "Pułapki", "Zawsze warto", "Żmijowiska" i "Echa serca".

Części seansów towarzyszyć będą spotkania z twórcami. Widzowie porozmawiają m.in. z twórcami: "Słodkiego końca dnia" Jacka Borcucha, "Bożego Ciała" Jana Komasy, "Ikara. Legendy Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy, "Ukrytej gry" Łukasza Kośmickiego, "Córki trenera" Łukasza Grzegorzka, "Legionów" Dariusza Gajewskiego, "Monumentu" Jagody Szelc, "Ułaskawienia" Jana Jakuba Kolskiego, "Ja teraz kłamię" Pawła Borowskiego oraz "Underdog" Macieja Kawulskiego.

Przegląd "Orły 2020" potrwa do końca stycznia.

Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są głosami członków Polskiej Akademii Filmowej w 19 kategoriach. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników. Tegorocznych laureatów poznamy 2 marca. Wcześniej, 5 lutego, dowiemy się, kto otrzymał nominacje. Z kolei 26 lutego ogłoszony zostanie laureat Nagrody za Osiągnięcia Życia.