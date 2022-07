Przegląd letnich festiwali filmowych: od Nowych Horyzontów po BNP Paribas Green Film Festival

Hity międzynarodowych festiwali, kino gatunkowe, retrospektywy, nowe polskie produkcje, dokumenty społecznie zaangażowane i spotkania z twórcami - znajdą kinomani podczas letnich festiwali filmowych. Prezentujemy przegląd wydarzeń, które odbędą się w lipcu i sierpniu w różnych częściach kraju.

Wyczekiwany jest 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, podczas którego polska publiczność będzie mogła po raz pierwszy obejrzeć filmy nagrodzone w maju br. na festiwalu w Cannes - wśród nich zdobywcę Złotej Palmy "W trójkącie" Rubena Ostlunda i docenionego nagrodą jury "IO" Jerzego Skolimowskiego.

W międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty rywalizować będzie 12 obrazów, w tym "Nie zgubiliśmy drogi" Anki i Wilhelma Sasnalów, "Kawałek nieba" Michaela Kocha i "Woda" Eleny Lopez Rivery. Na widzów czekają też retrospektywy twórczości Agnieszki Holland, francuskiej reżyser i scenarzystki pochodzenia bośniackiego Lucile Hadzihalilovic, brytyjskiej reżyser i scenarzystki Joanny Hogg oraz litewsko-amerykańskiego twórcy awangardy filmowej Jonasa Mekasa. Filmy będzie można oglądać również m.in. w sekcjach Mistrzowie, Mistrzynie, Ale kino+, Focus na Kosowo, Białe noce, Front wizualny i Trzecie oko. Festiwalowi, który potrwa do 31 lipca, towarzyszyć będzie m.in. koncert Tindersticks i imprezy w klubie festiwalowym. Część filmów będzie można oglądać online do 7 sierpnia.

Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się 16. festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zainauguruje go pokaz "Corsage" Marie Kreutzer z nagrodzoną w sekcji Un Certain Regard canneńskiego festiwalu Vicky Krieps w roli cesarzowej Elżbiety. Na uwagę zasługują też dokumenty "Diana. The Princess" Eda Perkinsa o księżnej Dianie, portretujące piękno przyrody "Serce dębu" Laurenta Charbonniera i Michela Seydouxa, a także retrospektywa włoskiego dokumentalisty Gianfranco Rosiego, twórcy uhonorowanej w 2013 r. Złotym Lwem "Rzymskiej aureoli".

To jednak niejedyne atrakcje, jakie przygotowali twórcy Dwóch Brzegów. Z publicznością spotkają się m.in. Jan Peszek, Wojciech Marczewski, Maciej Stuhr, Agata Buzek i Aleksandra Terpińska. Relacje z pokazów i wydarzeń towarzyszących będą dostępne w magazynie "Głos Dwubrzeża" i na stronie internetowej festiwalu. Imprezę oficjalnie zamknie pokaz docenionego w Cannes "The Eight Mountains" Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch o przyjaźni, dorastaniu i doświadczaniu straty.

Początek sierpnia przyniesie również 5. Octopus Film Festival w Gdańsku, a wraz z nim wybór kina gatunkowego z całego świata. Z okazji 40. rocznicy premiery filmu "Rambo: Pierwsza krew" Teda Kotcheffa zaplanowano wyjątkowy pokaz z Teatrze Leśnym we Wrzeszczu. Można spodziewać się też m.in. projekcji horroru "Censor" Prano Bailey-Bond, która odbędzie się w bunkrze zaaranżowanym w taki sposób, aby przypominał urząd cenzorski. Gościem festiwalu i bohaterem retrospektywy będzie Enzo G. Castellari, twórca m.in. "Komandosa", "Ucieczki z Bronxu" i "Bohaterów z piekła". Włoski reżyser odbierze w Gdańsku Atramentową Mackę. Wydarzeniami zbliżającego się Octopusa będą też czterodniowe warsztaty scenariuszowe z Marcinem Ciastoniem, który napisał scenariusz do "Hiacynta" i "Wyrwy" oraz czytanie dialogów "Przekrętu" Guya Ritchiego z Michałem Milowiczem.

Hasło "All you need is LAF" przyświeca 23. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która odbędzie się w dniach 7-15 sierpnia. Tym razem publiczność uczci jubileusz 50-lecia pracy twórczej Joanny Żółkowskiej i będzie mogła przypomnieć sobie następujące filmy z jej udziałem: "Szklana kula" Stanisława Różewicza, "Strach" Antoniego Krauzego, "Golem" Piotra Szulkina i "Długi weekend" Roberta Glińskiego. Do Zwierzyńca przyjadą też m.in. Andrzej Grabowski, Kinga Dębska, Anna Kazejak, Aleksandra Popławska, Tomasz Schuchardt i Mateusz Banasiuk. W cyklu "Łukasz Maciejewski zaprasza" pokazane zostaną "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego, "Chrzciny" Jakuba Skocznia, "Sonata" Bartosza Blaschkego i "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka. W sekcji "W polskim obiektywie" będzie można obejrzeć m.in. "Teściów" Kuby Michalczuka, "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz i "Powrót do tamtych dni" Konrada Aksinowicza.

Z myślą o miłośnikach filmów ekologicznych i wszystkich ludziach troszczących się o losy naszej planety przygotowano program BNP Paribas Green Film Festivalu, który odbędzie się po raz piąty - w Krakowie od 14 do 21 sierpnia. Znalazły się w nim pokazy filmów dokumentalnych, m.in. "Jestem Greta" Nathana Grossmana o Grecie Thunberg, "Davos. Centrum świata" Marcusa Vettera o szwajcarskiej wiosce, w której co roku odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne i poruszający kwestię katastrofy ekologicznej na południu Ukrainy "Powrót rzeki Sasyk do morza" Andrei Odezynskiej. Odbędą się też projekcje reportaży takich jak "Kopenhaga: w stronę neutralności klimatycznej" Annette Plomin, Andreasa Ammera i Bianki Haudy czy "Co z tą wodą" Macieja Chłopickiego. Nie zabraknie warsztatów ekologicznych oraz paneli dyskusyjnych poświęconych kryzysowi wodnemu, przyszłości żywienia, zrównoważonej produkcji i migracjom klimatycznym.

