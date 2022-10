Przejęcie PGNiG przez Orlen da więcej synergii niż przy fuzji z Lotosem

Integracja Orlenu z PGNiG to wiele synergii – sądzi Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno–paliwowego. Z powodu napięć geopolitycznych wywołanych wojną na Ukrainie palącym problemem staje się dywersyfikacja dostaw.

PGNiG jest jedną z najbardziej zaawansowanych firm w Europie, jeśli chodzi o pozyskiwanie gazu z szelfu norweskiego.

Duży koncern multienergetyczny to również mniejsza podatność prowadzonego biznesu na cykle koniunkturalne i generalnie większa stabilność.

Jedyną kontrowersją dotyczącą przejęcia PGNiG przez PKN Orlen jest okres, w którym ma to miejsce tj. apogeum kryzysu energetyczno-paliwowego w Europie.



Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen zbliża się wielkimi krokami. 28 września nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z gazowym koncernem. „Za” było 81,9 proc. głosujących. - Integracja Orlenu z PGNiG to wiele synergii. Być może jest ich nawet więcej niż w przypadku integracji grupy kapitałowej z Płocka z gdańskim Lotosem – sądzi Piotr Maciążek, ekspert rynku energetyczno–paliwowego.

Tak to powinno wyglądać: aktywa, akwizycje, kontraktacja i kompletny łańcuch dostaw

Jak wskazuje, uroczyste otwarcie gazociągu Baltic Pipe, który ma uniezależnić Polskę od dostaw gazu z Rosji, to chyba najbardziej oczywisty przykład tego, jak dobrze może uzupełniać się działalność PKN Orlen i PGNiG. - Z jednej strony mam tu na myśli połączony potencjał złóż na szelfie norweskim, z których będzie pochodzić surowiec na potrzeby nowej magistrali. Z drugiej przyszłą integrację i zarządzanie upstreamem (gaz i ropa występują zresztą bardzo często w tych samych złożach) – dzieli się swoimi przemyśleniami na temat spodziewanej synergii dwóch firm Piotr Maciążek.

Uważa poza tym, że argument ten chyba nie wybrzmiał w mediach dostatecznie mocno, ale nowy koncern multienergetyczny będzie pierwszym tego typu w Europie Środkowej o tak dużej strukturze własności w zakresie aktywów zagranicznych. - To pozwoli na integrację działań wydobywczych, nowe akwizycje, ale również dużą siłę przebicia w kontekście kontraktacji. Efekt skali w rozmowach z partnerami międzynarodowymi zawsze miał duże znaczenie. Wojna jedynie nasili ten trend – przewiduje Piotr Maciążek.

Zwraca przy tym uwagę, że to właśnie gaz jest jedną z najważniejszych synergii w przyszłej transakcji. - To paliwo przejściowe niezbędne na tym etapie transformacji energetycznej. Z powodu napięć geopolitycznych wywołanych wojną na Ukrainie palącym problemem staje się dywersyfikacja dostaw. PGNiG jest jedną z najbardziej zaawansowanych firm w Europie w tym zakresie – podkreśla ekspert.

Spora część firm konkurencyjnych nie będzie posiadać takiego komfortu

Jego zdaniem PKN Orlen, realizując swoje inwestycje w sektorze energetycznym, choć nie tylko (np. Anwil to spółka chemiczna), będzie po przejęciu z PGNiG posiadać kompletny łańcuch dostaw paliwa dla kluczowych segmentów własnej działalności, co z pewnością zoptymalizuje koszty. - Spora część firm konkurencyjnych nie będzie posiadać takiego komfortu – odróżnia w ten sposób nowy podmiot, jaki pojawi się w wyniku fuzji na rynku, od innych firm paliwowo energetycznych dr. Piotr Maciążek.

Dodaje przy tym, że nie chodzi tu zresztą jedynie o gaz, ale przekształcanie własnej działalności w zgodzie z ideą Zielonego Ładu. - Połączony potencjał finansowy nowego podmiotu pozwoli zintegrować rozwój zielonych projektów np. wodoru, biogazu. Dziś te środki są rozproszone – odnosi się do obecnej sytuacji w tym segmencie rynku dr. Piotr Maciążek.

Według niego duży koncern multienergetyczny to również mniejsza podatność prowadzonego biznesu na cykle koniunkturalne i generalnie większa stabilność. - To dotyczy nie tylko stricte biznesu, ale także aspektu ludzkiego. PGNiG zatrudnia obecnie 25 tys. osób, a PKN Orlen po przejęciu Grupy Lotos około 40 tys – wylicza ekspert energetyczno paliwowy.

Brak zasadniczych kontrowersji, za wyjątkiem jednej: okresu transakcji

Wskazuje też na podstawowy zarzut, jaki dotyczy przejęcia PGNiG przez PKN Orlen w debacie publicznej. To – według niego - kwestia magazynów gazu. - Część komentatorów twierdzi, że zostaną one sprzedane, co mogłoby nadwerężyć bezpieczeństwo energetyczne. To oczywiście nieprawda – przekonany jest dr. Piotr Maciążek. Twierdzi on, że warunki UOKiK mówią jedynie o zmianie właściciela podmiotu będącego operatorem magazynów, tj. spółki Gas Storage Poland. - To istotna różnica. Same magazyny pozostaną własnością koncernu multienergetycznego – zaznacza.

Twierdzi przy tym, że innych kwestii związanych z krytyką przejęcia przez PKN Orlen grupy PGNiG właściwie nie ma, co pokazuje, że synergia wynikająca z połączenia tych podmiotów jest bardzo duża. - No chyba, że uwzględnimy jako poważny głos w dyskusji wysyp szerzących dezinformację filmów w portalu YouTube – zastanawia się Piotr Maciążek.

Zwraca uwagę, że jedyną kontrowersją dotyczącą przejęcia PGNiG przez PKN Orlen jest okres, w którym ma to miejsce, tj. apogeum kryzysu energetyczno-paliwowego w Europie. - Z drugiej jednak strony to właśnie obecny zarząd koncernu z ul. Kacprzaka (adres siedziby PGNiG – przyp. red.) , którego główną rolą było przygotowanie grupy do integracji z płocką spółką, rzutem na taśmę dokontraktował Baltic Pipe i naprawił zaniedbania poprzedników. - To daje potwierdzoną konkretami nadzieję na pozytywne zakończenie całego procesu. Bo przecież będzie to proces. Unifikacja nowopowstałej grupy kapitałowej potrwa z pewnością kilka lat – prognozuje dr. Piotr Maciążek.

W marcu warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzależnia ją m.in. od wyzbycia się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu.

