Przejęcie Puław oznacza, że mamy strategię "Orlen jest dobry na wszystko"

Można przyjąć założenie, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej dla obecnego rządu najważniejsze jest rozwiązanie, które można streścić w jednym zdaniu "Orlen jest dobry na wszystko" - komentuje w rozmowie z WNP.PL poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz

Opozycja zamierza dokładnie sprawdzić, kto odpowiada za akcję ratunkową paliwowego giganta.

Tworzenie państwowego molocha kontrolującego różne dziedziny gospodarki jest jej zdaniem niebezpieczne.

Można odnieść wrażenie, że Orlen nagle zmienił założenia swojej strategii i został zmuszony do przejęcia Azotów Puławy.

Dziś Orlen i Grupa Azoty podpisały list intencyjny w sprawie ewentualnego przejęcia przez paliwowo-gazowego potentata zakładów chemicznych w Puławach. Według zapowiedzi prezesa Orlenu Daniela Obajtka cały proces powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Z jednej strony oznacza to koniec działania w dotychczasowych strukturach największej polskiej grupy chemicznej. Stworzony za to zostanie nowy podmiot produkujący nawozy i mający bardzo duży udział w polskim rynku.

Za przejęcie Azotów Puławy każdy kierowca zapłaci wyższymi cenami na stacjach benzynowych

- Propozycję przejęcia przez Orlen spółki Azoty Puławy można skomentować tylko w jeden sposób - dla rządu Orlen jest dobry na wszystko. To znaczy funkcjonariusze PiS nawalili w Azotach i jedyna szansa to ratowanie tego poprzez wchłonięcie przez Orlen. Za wszystkie tego typu inżynierie finansowe i kreatywną księgowość w rządzie zapłaci każdy kierowca na stacjach benzynowych Orlenu, ale nie tylko, bo wiadomo, że przecież odpowiadają oni za rynek hurtowy paliw. Zapłacimy po pierwsze za ignorantów, którzy byli w Azotach, i drugich ignorantów, którzy dzisiaj bezrefleksyjnie podejmują decyzje o zakupie. To są działania na szkodę spółki, bo to oznacza tylko koszty, a żadnych korzyści - powiedział w rozmowie z WNP.PL poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz.

Sprawa dotycząca potencjalnego zaangażowania się kapitałowego w zakup Azotów Puławy jest bardzo świeża. Tak naprawdę wydarzenia nabrały tempa w momencie opublikowania wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 roku, kiedy wykazana została strata netto Grupy Azoty w wysokości 555,3 miliona złotych.

Kilka dni temu w komunikacie podano, że ze względu na przekroczenie wskaźników finansowych w kategorii zysk netto/EBITDA Azoty zamierzają przeprowadzić rozmowy z firmami, które są wierzycielami spółki w sprawie zawieszenia do końca 2024 roku zapisów umów kredytowych, aby uniknąć konieczności natychmiastowej spłaty zaciągniętych kredytów.

W ocenie posła opozycji transakcja przejęcia chemicznej spółki działa na szkodę Orlenu i jego akcjonariuszy

Poseł Paweł Poncyljusz odniósł się także do sytuacji, która może się wydarzyć po ewentualnym wygraniu wyborów przez opozycję.

- Ja oceniam, że to jest działanie na szkodę spółki. Zobaczymy, jakie będą dokumenty, które uzasadniają w ogóle tego typu operację po stronie Orlenu. Jest także kwestia zweryfikowania, co robili ignoranci desygnowani do Azotów na przykład w radzie nadzorczej, gdzie zasiadają członkowie delegowani przez rząd i PZU, które przecież także kontrolowane jest państwo. Na pewno po wyborach trzeba będzie sięgnąć do dokumentów źródłowych, które pokażą, co się działo w Azotach i jaka była podstawa do przejmowania Azotów Puławy przez Orlen - powiedział.

Gdyby doszło do planowanego na koniec roku przejęcia Azotów Puławy przez Orlen, będziemy mieli do czynienia ze stworzeniem podmiotu o bardzo dużym udziale w polskim rynku nawozów sztucznych. Warto bowiem przypomnieć, że Orlen jest już właścicielem Anwilu Włocławek.

Pomysł, aby jedna firma w Polsce wydawała gazety, sprzedawała hot dogi, paliwo i nawozy jest niebezpieczny dla całej gospodarki

- Pomysł na to, żeby w Polsce tylko jedna spółka miała dominującą pozycję, jest zły, bardzo zły. To jest firma, która sprzedaje paliwa, przetwarza ropę naftową, zarządza rynkiem energii, sprzedaje gaz i energię, do tego sprzedaje hot dogi, kontroluje prasę, a jak jeszcze dołożymy nawozy, to chcemy żeby jedna firma robiła w Polsce wszystko. Takie jest założenie rządzących. A to jest z definicji błędne, ponieważ jakiekolwiek tąpnięcie w tej firmie spowoduje, że może wystąpić zagrożenie dla wielu rynków, wielu obszarów polskiej gospodarki. Dotyczy to przecież bezpieczeństwa energetycznego, gazowego czy żywnościowego. Trudno mówić o jakiejkolwiek normalności. To jest tworzenie molocha, megalomania gospodarcza. To się źle skończy, Azoty powinny mieć swoją indywidualną, jak najbardziej tożsamościową identyfikację - powiedział WNP.PL prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ciągu najbliższych dni mamy poznać szczegóły związane z zaangażowaniem się kapitałowym Orlenu w nowy projekt. Szkoda tylko, że tego typu działań nie uwzględniono w długoletniej strategii spółki, która została przedstawiona zaledwie miesiąc temu. Stwarza to podstawy do tego, aby wątpić w długofalowe cele rozwojowe, skoro pod wpływem presji sytuacji główny akcjonariusz Orlenu, czyli skarb państwa wymusza decyzje, które z biznesowego punktu widzenia są niezwykle trudne do obrony.

Głównym akcjonariuszem Azotów Puławy jest Grupa Azoty, która dysponuje pakietem 95,98 procent akcji. Spółka notowana jest GPW od listopada 2011 roku.

Głównymi akcjonariuszami Orlenu są skarb państwa z pakietem 49,90 procent akcji i Nationale Nederlanden OFE (5,06 procent). Spółka notowana jest na GPW od listopada 1999 roku.

