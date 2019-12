Przekształcenie Przewozów Regionalnych zakończyło się klapą. Dla wszystkich

Nie doszło do planowanego przekształcenia spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w spółkę akcyjną – poinformowało PAP w czwartek biuro prasowe przewoźnika. Jak zaznaczono, to efekt braku woli trzech udziałowców: województw śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Do przekształcenia - według wcześniejszych informacji - zmierzał właściciel większościowego pakietu udziałów spółki: Agencja Rozwoju Przemysłu. Uchwałę o nieprzystępowaniu do spółki powstałej z przekształcenia spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w spółkę akcyjną radni Sejmiku Woj. Śląskiego przyjęli w poniedziałek.

Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe Przewozów Regionalnych - w odniesieniu do informacji o poniedziałkowej decyzji radnych woj. śląskiego - ostatecznie nie doszło do zmiany formy prawnej tej spółki.

"Powodem jest to, że trzy województwa (śląskie, mazowieckie i łódzkie) nie przedłożyły jednoznacznych, wymaganych prawem oświadczeń o przystąpieniu do przekształconej spółki. Przystąpienie właścicieli posiadających co najmniej 90 proc. udziałów było wymogiem niezbędnym do zmiany formy prawnej" - wyjaśniły PR.

"Zaznaczamy, iż zachowanie dotychczasowej formy prawnej spółki Przewozy Regionalne w żaden sposób nie wpływa na jej działalność i realizację połączeń kolejowych w poszczególnych województwach. Pociągi będą kursowały zgodnie z dotychczasowymi zasadami, a podróżni nie odczują żadnych zmian" - zapewnił przewoźnik.

"Podkreślenia wymaga fakt, iż nie będą miały miejsca żadne wypłaty województwom, które nie zgodziły się na przystąpienie do przekształconej spółki akcyjnej" - zaakcentowało biuro prasowe PR.

Jak wynikało z uzasadnienia poniedziałkowej uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego, zarząd spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. zaproponował zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. 15 listopada br. zgromadzenie wspólników PR powzięło uchwałę w tej sprawie, przy czym głosowanie za uchwałą nie było równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce.

Samorząd woj. śląskiego nie chciał złożyć takiego oświadczenia, na co zgodę musiał wyrazić regionalny sejmik - władny m.in. do podejmowania decyzji ws. nabywania i zbywania udziałów czy akcji. Nieprzystępowanie do spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia ze spółki z o.o. oznaczałoby bowiem wystąpienie kapitałowe regionu z PR.

W tej sytuacji urząd marszałkowski woj. śląskiego oszacował jednocześnie, że za posiadany pakiet udziałów w spółce (tj. 141 736 udziałów) mógłby otrzymać ok. 22,16 mln zł (przy założeniu, że wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej nie przekroczyłby 10 proc. wartości bilansowej majątku spółki, tj. 48,18 mln zł).

W maju br. władze PR spodziewały się wypracowania w 2019 r. po raz kolejny dodatniego wyniku finansowego: zysku netto na poziomie 30 mln zł (za trzy poprzednie lata spółka łącznie wypracowała ponad 180 mln zł zysku). W tym czasie spółka wdrażała program restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został zaakceptowany w 2015 r. W tym samym roku Agencja Rozwoju Przemysłu i Przewozy Regionalne podpisały umowę dokapitalizowania, na mocy której ARP objęła większościowy pakiet udziałów (50 plus 1). Tym samym ARP stała się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Decyzję o udzieleniu Przewozom Regionalnym pomocy publicznej w formie dokapitalizowania poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015-2018.

Woj. śląskie jest właścicielem 100 proc. akcji własnego przewoźnika, spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez spółki Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 r. woj. śląskie planuje przeznaczyć ok. 195 mln zł, przy czym KŚ wykonują połączenia wewnątrz regionu, a PR - niektóre tzw. połączenia stykowe, czyli międzywojewódzkie.

Przewozy Regionalne w 2018 r. przewiozły 81,2 mln pasażerów. To o ponad 1,3 mln więcej niż w 2017 r. Koleje Śląskie w tym roku spodziewają się przewieźć ok. 19,5 mln pasażerów - wobec 18,2 mln w 2018 r.