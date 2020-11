Przemek Gdański: Szeroka pomoc w gospodarce nie miałaby sensu

Grupa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w III kw. 232 mln zł zysku netto – poinformowali przedstawiciele banku podczas telekonferencji. Wyjaśnili też, czy bank planuje przejęcia, czy będzie zwalniał pracowników, jakich podwyżek opłat bankowych możemy się spodziewać, jak powinna wyglądać pomoc państwa dla przedsiębiorstw.



- Jeżeli chodzi o sytuację sektora bankowego, powraca sytuacja z wiosny i podstawowe pytanie, czy będzie zamknięcie gospodarki. A jeśli tak, to pytanie, jak długo będzie ono trwało – powiedział w trakcie spotkania prezes banku Przemek Gdański.



- Nie spodziewam się w perspektywie wieloletniej przejęcia jakiegokolwiek banku przez BNP Paribas. Skala, którą osiągnęliśmy po ostatniej akwizycji, daje nam świetną bazę do dalszego wzrostu organicznego – wyjaśnił prezes BNP Paribas Bank Polska.



Jego zdaniem realia prowadzenia biznesu bankowego są dziś wyjątkowo trudne. Banki nie działały jeszcze nigdy w tak trudnym środowisku.



- Mamy systematyczny spadek ROE i oczekiwanie, że będzie spadał, niestabilność regulacyjną, zwłaszcza w zakresie kredytów frankowych, rosnące obciążenia. Rodzi się pytanie, czy nasz rynek nadal jest atrakcyjny dla inwestorów. Mam wątpliwości. Banki w Polsce są tanie, ale banki zagraniczne też są tanie. Dlatego pozyskanie kapitału na ewentualne przejęcia, byłoby kosztowne – wyjaśniał Przemek Gdański.



W jego opinii szeroka akcja pomocowa w polskiej gospodarce nie miałaby większego sensu, dodatkowo byłaby gigantycznym obciążeniem dla budżetu. - Pomoc punktowa, tylko i wyłącznie dla wyselekcjonowanych branż – horeca, centra handlowe - dodał Wojciech Kembłowski, wiceprezes BNP Paribas.



Przemek Gdański wyjaśnił, że opłaty, w tym marże kredytowe będą dostosowywane do realiów rynkowych. Nie będą zmieniane w trakcie regularnie spłacanego kredytu.

Jak zapowiedział prezes BNP Paribas, nie będzie zwolnień na skalę, jaką zapowiedział Santander Bank Polska, który zlikwiduje do 2 tys. etatów (niemal 20 proc.), ale „jakieś kroki mogą zostać podjęte”. Dodał, że nie ma na razie konkretnych decyzji.



- Nasz model bacznie obserwuje liczbę spraw sądowych przeciwko bankowi. Do tej pory mamy rozstrzygnięcia jedynie w I instancji. W oparciu o ten model będziemy dodawać rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne – wyjaśnił Przemek Gdański.

Jak podano w raporcie, w okresie od lipca do września powrót aktywności klientów indywidualnych i biznesowych (po zamrożeniu gospodarki w II kw.) przełożył się na wzrosty poziomu sprzedaży. Bank koncentrował się na dalszym rozwoju i promowaniu rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz stopniowo adaptował się do otoczenia niskich stóp procentowych.- Konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów strategicznych, pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz licznych wyzwań w sektorze bankowym. Przyspieszamy digitalizację, aby ułatwiać klientom korzystanie z naszych usług, a priorytetem niezmiennie jest bezpieczeństwo klientów oraz pracowników – mówił Przemek Gdański. – Powrót aktywności społeczno-ekonomicznej w trzecim kwartale przełożył się na poprawę osiąganych wyników i jesteśmy zadowoleni z poziomu zysku netto wypracowanego w tym kwartale. Obecnie obserwujemy znaczący powrót niepewności - trudno przewidywać jaki będzie dalszy wpływ epidemii na gospodarkę oraz sektor bankowy w kolejnych kwartałach i musimy być przygotowani na różne scenariusze – dodał.W III kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 232 mln zł wobec 115 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 100 proc. Łącznie po trzech kwartałach zysk netto Grupy wyniósł 566 mln zł (+14,6 proc. r/r). Wynik z działalności bankowej Grupy w III kw. tego roku osiągnął poziom 1 122 mln zł (wobec 1 091 mln zł rok wcześniej), zaś narastająco, na koniec września 2020 r. przekroczył 3 520 mln zł (w porównaniu do 3 413 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).Jak podaje bank, utrzymanie dochodów podstawowych pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych było możliwe dzięki podjęciu działań dostosowawczych do zmienionego otoczenia rynkowego, obniżeniu kosztów finansowania i dostosowaniu cen depozytów, rewizji poziomu opłat i prowizji oraz rozpoczęciu rewizji marż kredytowych we wszystkich segmentach biznesowych.Wzrost wartości portfela kredytowego na koniec III kw. wyniósł 2,2 proc. r/r, przy czym wzrost wartości kredytów udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 12,4 proc. r/r, wartość portfela kredytów hipotecznych wzrosła o 21,3 proc. r/r (+4,5 proc. k/k). Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 3,9 proc. r/r.Spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw jest widoczny w całym sektorze, ze względu na płynność dostępną w ramach programów wsparcia przez PFR oraz niepewność występującą na rynku, a także mniejszą skłonność firm do zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie, na koniec września, wartość depozytów wzrosła o 13,8 proc. r/r (+10,2 proc. k/k), głównie na rachunkach przedsiębiorstw, co jest zgodne z trendami obserwowanymi w całym sektorze bankowym.W raporcie czytamy, że w III kw. nastąpiła normalizacja kosztów ryzyka, które wyniosły 95 mln zł (wobec 135 mln zł rok wcześniej i 200 mln zł w II kw. bieżącego roku). Kluczowy dla obniżenia kosztów ryzyka w porównaniu z poprzednim kwartałem był istotnie niższy poziom rezerw związanych z wpływem scenariuszy makroekonomicznych w następstwie pandemii oraz obserwowana dobra jakość portfela kredytowego, mimo recesji gospodarczej. Klienci, których dotyczyły moratoria kredytowe udzielane w pierwszej połowie roku, w zdecydowanej większości powrócili do regularnej spłaty swoich zobowiązań.Grupa skutecznie kontroluje koszty dzięki realizowanym synergiom osiąganym po przejęciu działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska oraz podjętym dodatkowym inicjatywom oszczędnościowym. Koszty działalności w III kw. wyniosły 571 mln zł, bez zmian w ujęciu kwartalnym wobec 716 mln zł rok wcześniej (z czego 102 mln zł stanowiły wówczas koszty integracji). W efekcie Bank odnotował poprawę wskaźnika C/I się o 10,2 pp r/r, do poziomu 53,4 proc. – podano także w raporcie.Bank BNP Paribas nieustannie wspiera klientów w trudnym okresie pandemii koronawirusa oraz realizuje działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Spotkanie za pomocą aplikacji Booksy można umówić we wszystkich oddziałach Banku BNP Paribas. Aplikacja mobilna GOmobile, zyskała nowe funkcjonalności zarówno w wersji dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Na koniec września około 1,3 mln klientów Banku korzystało z kanałów cyfrowych, a 599 tys. z aplikacji GOmobile (+12 proc. k/k). W III kw. Bank obsłużył 6,6 mln transakcji mobilnych (+9 proc. k/k) i 2,3 mln transakcji BLIKiem (+2 proc. k/k).Bank BNP Paribas dalej rozwija swoją ofertę finansowania inwestycji proekologicznych. We wrześniu zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na linię gwarancyjną przeznaczoną na wsparcie projektów w zakresie efektywności energetycznej. W III kw. roku Bank sfinansował blisko 3 tys. nowych przydomowych instalacji fotowoltaicznych, za ponad 67 mln zł. Łączna wartość finansowania wszystkich, niemal 18 tys. instalacji tego typu, to 432 mln zł. W jesiennej ofercie kredytów hipotecznych, bank zachęca natomiast klientów do „zielonych inwestycji” z promocyjną marżą w przypadku kredytowania energooszczędnych nieruchomości.Na koniec września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 474 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej i obsługiwał 3,9 mln klientów.