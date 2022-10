Przemyśl: Laboratorium KAS przebadało ok. 23 tys. próbek, w tym przemycane narkotyki

W Laboratorium Celno-Skarbowym w Przemyślu, które działa w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej, przebadano w ciągu blisko 20 lat ok. 23 tys. próbek, wśród nich np. przemycane przez granicę narkotyki i alkohol.

Jak poinformowała PAP kierownik działu Laboratorium Celno-Skarbowego Ilona Kućmierczyk, w przemyskim laboratorium są badane m.in. artykuły rolno-spożywcze, produkty zawierające alkohol etylowy, napoje bezalkoholowe, substancje narkotyczne czy tworzywa sztuczne.

"Ale to nie wszystko, bo badamy również ceramikę, środki ochrony roślin, wyroby przemysłu tekstylnego i skórzanego, substancje perfumeryjne, płyny do papierosów elektronicznych czy leki. Trafiają do nas również metale, dokumenty oraz urządzenia i automaty do gier" - wyliczyła.

Kućmierczyk podkreśliła, że jedną z ciekawszych próbek, które trafiły do laboratorium był pierwiastek chemiczny gal w postaci ciała stałego, mającego kształt plastikowych butelek, w których był przewożony.

"Badaliśmy również susz konopi indyjskich umieszczony w hermetycznie zamkniętych puszkach, opisanych jako tuńczyk. Oprócz suszu w puszkach znajdowały się obciążniki ołowiane w postaci kulek lub spiral, dzięki którym masa puszki była zgodna z podaną na opakowaniu" - podała kierownik przemyskiego laboratorium.

Średni czas badania próbek, które trafiają do laboratorium to ok. 10 dni.

W laboratorium w Przemyślu na przestrzeni 20 lat najwięcej badanych było próbek wyrobów spirytusowych. Jak dodała kierownik ośrodka, w ostatnich latach dużą część stanowią również próbki substancji psychoaktywnych. Są też środki odurzające, takie jak dopalacze.

Jak zastrzegła Kućmierczyk, w laboratorium nie są badane tylko substancje i materiały przemycane przez polsko-ukraińską granicę, ale głównie te przewożone przez granicę legalnie.

"Badamy, m.in. czy dana substancja jest bezpieczna dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska. Sprawdzamy, czy dana substancja czy materiał spełniają wszystkie określone w dokumentacji parametry" - powiedziała.

Do przeprowadzania badań wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt pomiarowo-badawczy. Przemyskie laboratorium dysponuje m.in. czterema chromatografami gazowymi wyposażonymi w detektory masowe oraz płomieniowo-jonizacyjne, trzema chromatografami cieczowymi z detektorami diodowymi i refraktometrycznymi.

Obecnie w przemyskim laboratorium zatrudnionych jest 13 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych.

Kućmierczyk zaznaczyła, że laboratorium wykonuje również badania dla zleceniodawców zewnętrznych, jednakże są to wyłącznie urzędy państwowe, z którymi Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zawarła porozumienia o współpracy np. policja i Straż Graniczna. "Badania takie dotyczą głównie próbek podejrzanych o obecność substancji psychoaktywnych oraz próbek zawierających w swoim składzie alkohol etylowy" - dodała.

Od początku istnienia Laboratorium Celno-Skarbowe w Przemyślu przebadało ok. 23 tys. próbek z zakresu badań fizykochemicznych oraz ok. 8,5 tys. automatów/urządzeń do gier.

W strukturach Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje w sumie pięć laboratoriów celno-skarbowych, oprócz Przemyśla, także w Otwocku, Białymstoku, Koroszczynie oraz w Gdyni, a także osiem mobilnych laboratoriów paliw ciekłych, w tym jedno na Podkarpaciu. Pierwsze laboratorium powstało w 1997 r. w Otwocku, w tym roku przypada zatem 25-działalności laboratoriów KAS.

