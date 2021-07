Przemyśl: Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego

Premiery dwóch filmów, fabuły „Żużel” Doroty Kędzierzawskiej oraz dokumentu „Przemyśl. Złamane marzenia” Tomasza Magierskiego, znalazły się w programie otwarcia w Przemyślu Podkarpackiego Szlaku Filmowego. Impreza rozpocznie się w sobotę w południe.

Przemyśl to kolejna, po Jaśliskach, miejscowość na mapie regionu, gdzie zostanie otwarty Podkarpacki Szlak Filmowy. W obu tych miejscowościach kręcone były sceny do wielu filmów: mała miejscowość Jaśliska zagrała m.in. w takich obrazach jak "Twarz", "Boże Ciało" i "Wino truskawkowe". Z kolei w Przemyślu kręcono sceny do "Kroniki wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy czy do popularnego serialu HBO "Wataha".

Zdaniem Jagody Mazepy z Podkarpackiej Komisji Filmowej Przemyśl stał się miastem otwartym na filmowców, a obecnie także na turystów, którzy chcą poznawać to miejsce szlakiem tworzonych tu filmów.

"Filmowcy z Polski i świata pokochali Przemyśl za jego wyjątkową architekturę i klimat. Miasto wielokrotnie grało w filmach i serialach telewizyjnych, także w tych reżyserowanych przez wybitnych artystów. W historii kinematografii miasto zapisało się zarówno docenionymi przez krytyków dziełami sprzed wielu lat, jak i najnowszymi produkcjami współczesnego kina" - zauważyła Mazepa.

Jej zdaniem otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Przemyślu wzbogaci ofertę tego miasta o turystykę filmową. "Przemyśl tym samym dołączy do niezwykle popularnego i uwielbianego przez turystów nurtu filmtourismu na świecie" - powiedziała Mazepa.

Dwudniowe wydarzenie rozpoczną w sobotę dwie wycieczki filmowe po Przemyślu z przewodnikiem (jedna w południe, druga o godz. 14.), w czasie których mieszkańcy i turyści będą mogli dowiedzieć się, gdzie w Przemyślu pojawiały się ekipy filmowe i jakie sceny zrealizowano w mieście. Zwiedzaniu towarzyszyć będzie specjalnie opracowana dla Przemyśla mapa Podkarpackiego Szlaku Filmowego. Filmowe wycieczki zaplanowane są także w niedzielę.

Szczególną gratką weekendu będą dwie premiery filmowe, którym towarzyszyć będą spotkania z reżyserami obrazów.

W sobotę widzowie będą mogli obejrzeć "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej. To pierwszy w Polsce film fabularny poświęcony "czarnemu sportowi", realizowany m.in. w Przemyślu. Opowiada historię młodego sportowca, który z ogromną determinacją oddaje się niebezpiecznej pasji. Na ekranie widzowie zobaczą znanych aktorów, m.in.: Tomasza Ziętka, Pawła Wilczaka czy Mateusza Kościukiewicza. W film zaangażowani byli również prawdziwi żużlowcy.

Z kolei w niedzielę zostanie po raz pierwszy pokazany dokument Tomasza Magierskiego "Przemyśl. Złamane marzenia". Film jest rekonstrukcją wojennych losów sióstr Ariany i Reni Spiegel. Został oparty na pamiętniku Reni, która opisywała życie w okupowanym Przemyślu, aż do momentu swojej tragicznej śmierci na ulicach tego miasta. Historię w filmie uzupełnia jej siostra Ariana, która przeżyła Holokaust.

Oprócz premierowych projekcji filmowych w programie filmowego weekendu znalazł się jeszcze m.in. pokaz "Zawiłości uczuć" Leona Jeannota z 1975 roku. To mało znana produkcja, która zostanie wyświetlona z jedynej zachowanej kopii filmu, utrwalonej na taśmie, która nie została poddana rekonstrukcji cyfrowej.

Zdaniem Mazepy film ten jest prawdopodobnie najbardziej przemyską produkcją pełnometrażową w historii kinematografii, a seans będzie okazją do zobaczenia Przemyśla z lat 70. "W obrazie Jeannota Przemyśl jest wręcz drugoplanowym bohaterem, a sam film ukazuje Przemyśl i jego mieszkańców wyjątkowo ciepło i serdecznie" - zachęca Mazepa. Dodała, że w filmie wystąpił ceniony aktor i przemyślanin Tadeusz Kondrat, ojciec Marka Kondrata.

W programie otwarcia Szlaku znalazło się także kino plenerowe, w którym pokazane zostaną dwie produkcje. Będzie to "Kronika wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy z 1986 roku i "Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego z 2018 roku. Wspólnym elementem tych obrazów jest Przemyśl.

Oprócz propozycji filmowych w programie imprezy w Przemyślu znalazł się też koncert etniczno-folkowego zespołu "Tołhaje, który muzyczne inspiracje czerpie z tradycji Bojków i Łemków. Grupa współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do serialu HBO "Wataha". W czasie sobotniego koncertu muzycy na żywo wykonają tę muzykę z serialu, z użyciem niezwykłych instrumentów, m.in. liry korbowej.

Ponadto w czasie imprezy widzowie będą mogli zobaczyć plan filmowy na żywo i obserwować pracę ekipy z bliska. W ramach wydarzenia "Zagrajmy to jeszcze raz w Przemyślu" lokalni aktorzy odtworzą bowiem jedną ze scen z serialu "Młody Piłsudski", realizowaną w Przemyślu.

Pasjonatów regionu i kinomanów zaciekawić może prelekcja "Filmowy Przemyśl", w czasie której będzie można usłyszeć opowieści o związkach Przemyśla z kinematografią.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny na podstawie darmowych wejściówek.

Organizatorami otwarcia Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Przemyślu są: Podkarpacka Komisja Filmowa, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Województwo Podkarpackie, Miasto Przemyśl, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Centrum Kulturalne w Przemyślu.

