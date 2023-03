Przemyśl: Powstanie obiekt promujący Twierdzę Przemyśl

Ponad 9,2 mln zł kosztować będzie budowa Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl. Obiekt, który zlokalizowany będzie przy stoku narciarskim w Przemyślu, ma zachęcać do zwiedzania obiektów wchodzących w skład Twierdzy.

We wtorek w Przemyślu podpisana została umowa na prace budowlane, które wykona firma Texom.

Jak powiedział w trakcie uroczystości prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, centrum powstanie po to, by budować markę Przemyśla i Twierdzy Przemyśl. "Ma zachęcać turystów do odwiedzenia obiektów Twierdzy, które znajdują się nie tylko w mieście, ale również wokół" - dodał.

Zakres prac, które będzie musiała wykonać firma obejmuje m.in. roboty murarskie, tynkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji i instalacji centralnego ogrzewania, montaż wind, a także instalacji fotowoltaicznych.

Jak powiedział Bakun, na poziomie przyziemia znajdą się m.in. recepcja, szatnia, sanitariaty i pomieszczenia techniczne.

Stamtąd będzie można przejść do multimedialnych sal ekspozycyjnych. Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano salę kinową 5D, obszerne sale warsztatowe i konferencyjne z wyjściem na taras zewnętrzny. W obiekcie będzie znajdować się również restauracja o powierzchni 125 mkw.

Cały budynek ma mieć 53,28 m długości, 13,52 m szerokości i 11,30 m wysokości. Całkowita powierzchnia użytkowa wynieść ma 1095,01 mkw.

Budynek ma być gotowy pod koniec stycznia przyszłego roku. Wówczas zostanie wyposażony w ekspozycje; przetarg na tę część inwestycji ma być wkrótce ogłoszony.

Projekt został dofinasowany ze środków norweskich.

Twierdza Przemyśl to zespół obiektów obronnych znajdujący w Przemyślu i okolicach. Budowę obiektów wchodzących w skład Twierdzy rozpoczęto w latach 1853-1856. Głównym celem Twierdzy miała być obrona Bramy Przemyskiej na styku Kotliny Sandomierskiej i Karpat, którą od stuleci wiódł szlak handlowy z Polski i Rusi na Węgry.

