Przemysł spotkań i wydarzeń: poza zdjęciem obostrzeń konieczne będą programy wsparcia

Poza jak najszybszym umożliwieniem powrotu do działalności bez obostrzeń covidowych, konieczne będą także programy wsparcia - uważają przedstawiciele branży spotkań i wydarzeń. Podkreślono, że obostrzenia wynikające z pandemii najmocniej dotknęły właśnie tę branżę.

W środę premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim zapowiedzieli od 1 marca zniesienie obostrzeń covidowych, z wyjątkiem izolacji i kwarantanny dla współdomownika, kwarantanny przyjazdowej dla osób bez paszportu covidowego i maseczek w zamkniętych przestrzeniach.

Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób - w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Od 1 marca wciąż jednak będą obowiązywać niektóre obostrzenia. To m.in. zasady dotyczące noszenia maseczek, izolacji, kwarantanny dla współdomownika oraz kwarantanny przyjazdowej (dla osób bez ważnego europejskiego paszportu covidowego).

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether podkreśla, że ograniczenia wynikające z pandemii najmocniej dotknęły przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. "Warunki prowadzenia działalności w naszych branżach w ostatnich miesiącach przypominały de facto bardziej stan pełzającego lockdownu gospodarczego dla tysięcy podmiotów" - oceniono.

Zwrócono uwagę, że ma to odzwierciedlenie w danych dotyczących spadków przychodów w skali ostatniego roku, co ma potwierdzać ankieta przeprowadzona wśród organizacji członkowskich Rady.

"Dla przykładu, branża transportowa odnotowała 75 proc. spadku przychodów w 2021 r. w porównaniu do 2019 r., nawet przy uwzględnieniu otrzymanych subwencji PFR. Podobne spadki oszacowała branża organizatorów wydarzeń artystycznych i rozrywkowych w okresie grudzień 2021-luty 2022. Spadki w branży kongresowej i konferencyjnej to 70 proc., a przedstawiciele branży targowej mówią o średnim spadku przychodów na poziomie 57 proc. (z najwyższym spadkiem sięgającym nawet 82 proc. w firmach zajmujących się zabudową stoisk targowych). Przewoźnicy powietrzni zrzeszeni w IATA podają dane o 62 proc. spadku, a organizatorzy sportu masowego i Incentive travel - 50 proc.. Branża eventowa i hotelarska zgłasza średni spadek przychodów na poziomie 45 proc., w ujęciu grudzień 2021 do grudzień 2019 r." - wskazano.

Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether Małgorzata Musiał-Bzowska tłumaczy, że na zły stan branży ma wpływ - oprócz wejścia - w trzeci rok pandemii z ograniczeniami w prowadzeniu biznesów, również niejasny porządek prawny dotyczący kontroli potwierdzenia szczepień, rekordowe statystyki zachorowań na początku roku oraz napięta sytuacja geopolityczna na wschodnich granicach kraju.

"Na ten obraz nakłada się drastyczny wzrost kosztów stałych prowadzenia działalności (inflacja, wzrost kosztów gazu, zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, wzrost kosztów pracowniczych itd.) przy znacząco ograniczonym i niepewnym popycie. Zwracamy uwagę, że w przeciwieństwie do sektora usług kierowanych do odbiorcy indywidualnego, profil biznesowy branż hotelarskiej, targowej, transportowej, czy eventowej jest w pełni zależny od ostrożnych decyzji zleceniodawców korporacyjnych, krajowych i zagranicznych" - wyjaśniła.

Prezes Rady Łukasz Adamowicz zwrócił ponadto uwagę, że ostatnie zamknięcie nie było wsparte jakakolwiek pomocą czy tarczą branżową.

"Wiele firm jest w skrajnie trudnej sytuacji finansowej. Tym ważniejsze jest zdjęcie ograniczeń w podróżowaniu, noclegach, restauracjach i podczas konferencji targów i kongresach, dokładnie i precyzyjnie według długiego katalogu limitów i ograniczeń działalności, nagromadzonych przez ostatnie miesiące w treściach rozporządzeń. Wydaje się, że poza jak najszybszym umożliwieniem powrotu do działalności bez obostrzeń, konieczne będą także programy wsparcia. Przypomnę, że to właśnie organizacja wydarzeń wspiera turystykę lokalną, zwłaszcza poza szczytami sezonu. Spotkania i wydarzenia firmowe są ważną inwestycją firm w ich konkurencyjność, sprzedaż i w rozwój kadr. Są także ważnym elementem transferu wiedzy" - podsumował prezes.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl