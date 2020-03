Przemysł spotkań może ucierpieć jeszcze bardziej niż turystyka czy lotnictwo

Przemysł zapowiada kilkutygodniowe przerwy w pracy, tymczasem branża spotkań już wie, że bezruch na rynku może potrwać do jesieni, co oznacza całkowity brak przychodów przez pół roku. Bez szybkiej pomocy, obejmującej zwolnienie, a nie tylko przesunięcie składek i podatków wiele podmiotów tej branży nie ma szans na doczekanie końca koronawirusowego kryzysu.

Przedstawiciele branży apelują do państwa o wsparcie, które może być dwukierunkowe. Z jednej strony to wsparcie instytucjonalne, m.in. jednorazowe lub ratalne bezpośrednie wsparcie finansowe firm sektora ze strony budżetu państwa oraz przyznanie ulg i zwolnień podatkowych dot. CIT i ZUS, ponieważ w tej sytuacji nie będą one w stanie regulować tych zobowiązań, a w przypadku zwolnień grupowych koszty przejdą na Skarb Państwa. W swoim stanowisku SBE apeluje także o „uruchomienie łatwo dostępnych i nisko oprocentowanych linii kredytowych ze strony państwowych instytucji finansowych jak chociażby BGK".Inną formą wsparcia może być przenoszenie będących w toku projektów spółek Skarbu Państwa na inny termin zamiast ich anulowania, „wraz z wcześniejszym zaliczkowaniem (co jest korzystne kosztowo dla zleceniodawców)". Znaczną pomocą byłoby także zrobienie tego bez konieczności powtórnych procesów konkursowych i przetargowych.Klienci korporacyjni, zwłaszcza związani ze Skarbem Państwa mogą także wesprzeć branżę przez rozliczanie zrealizowanych już w tym roku projektów „w trybie natychmiastowym (drastyczne skrócenie terminów płatności, które średnio wahają się pomiędzy 60, a 90 dni)", a także pokrycie udokumentowanych kosztów anulacji projektów wraz z proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac wynagrodzeniem organizatora. „Jako branża nie jesteśmy w stanie w sposób bezkosztowy anulować projektów ze względu na zaciągnięte już zobowiązania (dostawcy, podwykonawcy, hotele, transport grupowy/lotniczy etc.) oraz poniesione koszty naszej pracy (zespoły ludzkie)" – wyjaśnia SBE w swoim stanowisku.Formą wsparcia sektora może być także „podejmowanie nowych zobowiązań wobec naszego sektora (zlecenia, umowy) przy pełnej świadomości sytuacji dotyczącej koronowariusa, możliwej anulacji projektu i pokrycia kosztów z tym związanych", a także zaliczkowanie już w tym momencie projektów zaplanowanych na jesień 2020.