Przemysł spotkań oczekuje od rządu perspektywy powrotu do normalności

Nakreślenia perspektywy znoszenia obowiązujących w związku z epidemią obostrzeń oczekuje od rządu branża przemysłu spotkań – wskazywali jej przedstawiciele podczas wtorkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online.

Według zaprezentowanych podczas kongresu danych, branża dotkliwie ucierpiała w wyniku zamrożenia gospodarki w obawie przed falą zakażeń. W marcu i kwietniu nie odbyło się aż 97 proc. zaplanowanych wydarzeń, w większości już przygotowanych i opłaconych.

"Przemysłu spotkań teraz nie ma, bo nic się nie dzieje, poza spotkaniami online. Tymczasem to w wielu krajach gałąź gospodarki, uznawana za jedną ze strategicznych, odpowiedzialnych za 6-7 proc. PKB. Kryzys pozwala nam uświadomić sobie, jak ważna to gałąź - przede wszystkim setki tysięcy miejsc pracy. Wszyscy intensywnie pracujemy, by sobie poradzić z kryzysem, żeby jak najszybciej powrócić do działania. Bez kalendarza odmrożenia to bardzo trudne, branża czeka na etapy procesu odmrażania" - powiedział podczas wtorkowego panelu prezes Areny Gliwice Marcin Herra.

Z przemysłem spotkań nierozerwalnie związana jest branża lotnicza. Prezes zarządzającego Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik poinformował podczas internetowej sesji kongresu, że pyrzowickie lotnisko od marca zanotowało 90-procentowy spadek przychodów.

Dodał, że w efekcie obecnego tąpnięcia w branży, porty lotnicze będą pozbawione zdolności do realizowania inwestycji w kolejnych latach. Apelował o wsparcie w tym zakresie środkami z Unii Europejskiej. Przedstawiciele branży lotniczej zapewniali, że dopełnią wszelkich procedur sanitarnych, aby pasażerowie nie bali się latać.