Przemysł spożywczy na Ukrainie działa mimo zakłóceń

Kernel, notowany na warszawskiej giełdzie holding zbożowy produkujący m. in. olej słonecznikowy na terenie Ukrainy, opublikował dane produkcyjno-sprzedażowe za ostatni kwartał.

Kernel Holding przerobił w drugim kwartale roku obrotowego 2022/2023 (czyli w okresie październik - grudzień 2022 r.) około 653 tys. ton nasion oleistych. Oznacza to spadek o 34 proc. w ujęciu rok do roku. Wolumen sprzedaży oleju jadalnego w omawianym okresie spadł o 17 proc. w ujęciu rocznym, do 345 tys. ton.

Na Ukrainie działa sześć z dziewięciu zakładów Kernela

W analogicznym okresie poprzedniego roku grupa dysponowała dziewięcioma zakładami pozyskiwania ziaren słonecznika. Obecnie działa ich sześć, ponieważ wyłączone z działania pozostają te, które zlokalizowane są w regionie Charkowa. Dodatkowym czynnikiem zakłócającym produkcję są problemy z dostawami energii elektrycznej. Jednak i tak sytuacja operacyjna spółki jest zdecydowanie lepsza niż wiosną poprzedniego roku.

W ujęciu procentowym najmocniej spadł wolumen przeładunku w terminalach eksportowych - wyniósł 1,7 mln ton (zbóż oraz oleju) i był niższy o 42 proc. rok do roku. Powodem było istotne zmniejszenie liczby jednostek wpływających do ukraińskich portów na Morzu Czarnym.

Eksport zboża ogółem zrealizowany przez spółkę w okresie lipiec - grudzień 2022 r. spadł o 56 proc. i wyniósł 1,5 mln ton. W pierwszym półroczu spadek wyniósł 60 proc., ale wolumen był większy niż w drugim i wyniósł 2,2 mln ton. Sumaryczna sprzedaż oleju w tym okresie wyniosła prawie 547 tys. ton. To mniej o 14 proc. niż rok wcześniej, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Wycena akcji ustabilizowała się na historycznie niskich poziomach

Spadki produkcji i sprzedaży są w przypadku Kernela duże, ale w porównaniu do skali przeceny akcji spółki można je uznać za umiarkowane. Kurs Kernela w rok stracił bowiem aż 65 proc. - w okresie przed 24 lutego 2022 roku wycena oscylowała w przedziale 50 - 60 zł za akcję, co dawało kapitalizację między 4,5 a 5 mld zł. Obecnie jedna akcja wyceniana jest na około 18 zł (od początku roku wzrost o 5 proc.), co daje kapitalizację zaledwie 1,5 mld zł. Sama wartość księgowa spółki to prawie 7 mld zł.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/2023 skonsolidowane przychody Kernela spadły w ujęciu rok do roku o 5o proc. i wyniosły 655 mln dolarów. Spółka zarobiła wówczas "na czysto" 162 mln dolarów, mniej o 23 proc. rok do roku.

