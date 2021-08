Przemysł utrzyma dwucyfrową dynamikę w kolejnym kwartale

Przemysł utrzyma dwucyfrową dynamikę w całym III kwartale. Prognozowane tempo wzrostu produkcji to ok. 10 proc., dwucyfrowa dynamika będzie osiągana przy mniej sprzyjających efektach statystycznych - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny odnosząc się do danych GUS.

W czwartek GUS podał, że produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 9,8 proc. r/r. Najlepsze wyniki osiągnęli producenci dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr związanych z energią. Obserwowalny wzrost aktywności nastąpił również w sektorach odpowiadających za produkcję urządzeń elektrycznych (26,4 proc.) oraz komputerów i elektroniki (25,9 proc.).

W ocenie ekspertów PIE, wysokie wyniki są wciąż zasługą eksporterów. "Spodziewamy się, że produkcja utrzyma podobne tempo wzrostu w całym III kwartale - prognozujemy wynik w okolicach 10 proc." - napisano w analizie. "Dwucyfrowa dynamika będzie osiągana przy mniej sprzyjających efektach statystycznych. To efekt rekordowych ocen koniunktury" - dodano.

Jak wskazano, Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK pokazuje, że firmy przemysłowe lepiej oceniają swoją aktywność, niż przedsiębiorcy w innych branżach. Poprawa koniunktury zaczyna mieć szerszy wymiar - zwrócił uwagę PIE - coraz mniej firm bowiem raportuje obawy o spadek sprzedaży czy liczby zamówień. "Taka tendencja prawdopodobnie utrzyma się do końca kwartału, chociaż przemysł zacznie spowalniać na koniec roku" - ocenili eksperci think-tanku.

Według PIE efektem ubocznym wysokiej aktywności przemysłowej jest presja kosztowa. "Indeks PPI wzrósł do 8,2 proc. r/r. Ponownie wzrosły koszty w górnictwie i przetwórstwie przemysłowym" - zauważyli analitycy.

Przywołując dane GUS wskazali, że najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 54,3 proc.) oraz metali (o 33,8 proc.).

"Prognozujemy, że jeszcze na początku IV kw. wzrost cen producentów będzie przekraczał 7 proc., co znajdzie odzwierciedlenie w silniejszym wzroście cen detalicznych na początku 2022 r." - ocenił PIE.

