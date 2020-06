Przemysł w dobie koronawirusa jednym z tematów EEC Online

Już w najbliższy poniedziałek 22 czerwca rozpocznie się kolejna odsłona kongresu EEC Online pod patrnatem WNP.PL. Trzydniowy cykl dyskusji, rozmów i innych wydarzeń realizowanych zdalnie i transmitowanych na żywo rozpoczniemy sesją „Sztuka odmrażania. Biznes, administracja, rynek”.

Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego branży turystycznej, spotkań, rozrywki, przedstawiciel inicjatywy TUgether

Jerzy Bernhard, prezes zarządu, dyrektor generalny, Stalprofil SA

Krzysztof Domarecki, prezes zarządu, Selena FM SA

Iwona Dybał, prezes zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali

Dorota Dziedzic, senior director, International Public Finance Department, Fitch Ratings

Cezary Kaźmierczak, prezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Andrzej Korpak, dyrektor generalny, Opel Manufacturing Poland

Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu, Polska Rada Biznesu

Adam Krępa, prezes zarządu, Federal Mogul

Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu, Track Tec SA

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu, Związek Banków Polskich

Michał Popiołek, dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej, mBank SA

Paweł Pucek, członek zarządu, DB Cargo Polska SA

Anna Maria Pukszto, partner, zespół Restrukturyzacji i Prawa Upadłościowego, Dentons

Marcin Wilk, prezes zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

„Fundusze UE. Stare i nowe priorytety” to temat kolejnej sesji poświęconej przemysłowi (24 czerwca 2020 r., 11.15-12.45). Będziemy rozmawiali o znaczeniu funduszy strukturalnych w walce z kryzysem i skutkach zmiany zasad ich wykorzystywania oraz nowej alokacji. Na wieloletnie ramy finansowe 2021-2027 spojrzymy przez pryzmat ich znaczenia jako strategicznej perspektywy. Na koniec porozmawiamy o jednym z ich beneficjentów - inwestycjach w energetyce odnawialnej.Czytaj także: Debata o gospodarce online. Ciąg dalszy nastąpi Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać wraz z szefami najważniejszych krajowych firm, przedstawicielami administracji i analityków. Udział w dyskusji podczas kolejnych sesji potwierdzili m.in.:Szczegółowa agenda sesji jest dostępna na stronach EEC Online , , gdzie można także dokonać rejestracji. To nie ostatnia odsłona EEC Online, wyznaczająca drogę do wydarzenia będącego tegoroczną kulminacją tej debaty. Na 2-4 września zaplanowano XII Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days w tradycyjnej formule i miejscu, czyli w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.