Przemysł w Polsce hamuje. Efektem są zwolnienia pracowników

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 43,4 pkt. wobec 42,0 pkt. w październiku - podał S&P Global. Według komentatorów nadal wskazuje on na gwałtowne kurczenie się aktywności przemysłowej.

W stosunku do października polski przemysł zanotował lekki wzrost wskaźnika PMI.

Wartość wskaźnika na poziomie 43,4 pkt. wskazuje jednak na wyraźne hamowanie aktywności przemysłowej.

Spadkowi aktywności towarzysza redukcje etatów.

"Produkcja i nowe zamówienia znów gwałtownie spadły, choć tak jak w przypadku głównego PMI tempa spadku zwolniły w stosunku do października. Polscy producenci wciąż narzekali na trudną sytuację gospodarczą. Według ankietowanych firm, wysoka inflacja, wojna w Ukrainie i ogólna niepewność, odegrały rolę w osłabieniu popytu w kraju i za granicą" - napisano w komentarzu do badania.

Autorzy badania podają, że jeśli chodzi o eksport, to nowe zamówienia od klientów międzynarodowych spadły dziewiąty miesiąc z rzędu, w dodatku znów w zauważalnym stopniu.

W badaniu napisano, że w obliczu kolejnego gwałtownego spadku sprzedaży i potrzeb produkcyjnych wiele firm zostało zmuszonych do redukcji etatów w swoich fabrykach.

"Osiągnięto to poprzez połączenie przymusowych zwolnień z niezastępowaniem odchodzących pracowników. Mimo, że poziom zatrudnienia spadł szósty miesiąc z rzędu, producentom udało się nadrobić zaległości, które spadły w listopadzie w szybkim tempie" - napisano.

Aktywność przemysłowa w Polsce gwałtownie się kurczy

Pomimo niewielkiej poprawy indeksu PMI z 42,0 pkt. do 43,4 pkt., nadal wskazuje on na gwałtowne kurczenie się aktywności przemysłowej. Pesymistyczny obraz polskiego przetwórstwa zaczyna stopniowo stawać się faktem - ocenił starszy ekonomista ING Adam Antoniak.

W ocenie Antoniaka, pomimo niewielkiej poprawy indeksu PMI, sygnalizuje on gwałtowne kurczenie się aktywności w przemyśle. Zwrócił uwagę, że ponownie spadła produkcja oraz nowe zamówienia, a firmy skarżą się na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Ankietowani managerowie logistyki raportowali redukowanie zapasów, ograniczenie zakupów i zmniejszanie zatrudnienia - przekazał ekonomista.

Wskazał, że dziewiąty miesiąc z rzędu spadły zamówienia eksportowe, w szybkim tempie spadają zaległości produkcyjne, a aktywność zakupowa przetwórców obniżyła się w największym tempie od kwietnia 2020. Mniejsze problemy z pozyskiwaniem materiałów wsparły polski i europejski przemysł, co przełożyło się na ograniczenie presji na wzrost kosztów. Wzrosły one jednak głównie za sprawą droższego gazu i energii elektrycznej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen wyrobów gotowych - ocenił Antoniak.

Jego zdaniem, najbliższe miesiące przyniosą wyhamowanie wzrostu produkcji przemysłowej z powodu pogarszającego się popytu zagranicznego oraz wysokiej bazy odniesienia z zeszłego roku. Stwierdził, że użyteczność wskaźnika PMI w przewidywaniu zmian produkcji była w ostatnich miesiącach ograniczona, ponieważ załamaniu ocen managerów logistyki towarzyszyła solidna kondycja przetwórstwa. "Nie zmienia to faktu, że malowany od dłuższego czasu przez managerów logistyki pesymistyczny obraz polskiego przetwórstwa zaczyna stopniowo stawać się faktem i znajdzie odzwierciedlenie w twardych danych" - stwierdził Antoniak.

Spadek aktywności firm przekłada się na redukcję etatów

Pomimo wzrostu wskaźnika PMI do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy, kondycja przetwórstwa, obrazowana przez składowe indeksu, pozostaje zła - oceniają ekonomiści PKO BP.

"PMI wpisuje się w scenariusz istotnego hamowania polskiej gospodarki oraz związane z tym nasilenie procesów dezinflacyjnych. Dane dostarczają argumentów dla RPP za brakiem dalszych podwyżek stóp" - zaznaczyli analitycy PKO BP w czwartkowym komentarzu.

Zwrócili uwagę, że subindeksy produkcji przemysłowej oraz nowych zamówień minimalnie wzrosły, ale nadal pozostają głęboko poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Producenci sygnalizują osłabienie popytu za sprawą wysokiej inflacji, wojny i ogólnej niepewności. Zamówienia zagraniczne spadły dziewiąty miesiąc z rzędu. Produkcja spada mniej niż popyt, dzięki realizacji zgromadzonych wcześniej zleceń. Ta "poduszka zaległościowa" szybko się jednak kurczy - wskazali przedstawiciele PKO BP.

W ich ocenie spadek aktywności firm przekłada się na redukcję etatów. Ankietowane firmy wskazują, że zostały zmuszone do obniżenia liczby etatów poprzez przymusowe zwolnienia oraz niezastępowanie odchodzących pracowników.

"Menadżerowie logistyki wskazali na najsilniejsze od kwietnia 2020 ograniczanie aktywności zakupowej. Firmy decydowały się na mniejsze zakupy materiałów, redukowały też stany magazynowe, by dostosować się do nowego, niższego poziomu produkcji. Zapasy spadały szósty miesiąc z rzędu, co zapowiada, że komponent ten może coraz silniej negatywnie ważyć na wynikach PKB" - przekazali analitycy PKO BP.

Zdaniem ekonomistów banku, badanie PMI dostarcza też jednak trochę optymizmu. Po pierwsze, zmniejsza się skala zaburzeń w łańcuchach dostaw. Po drugie, słabnie inflacja kosztowa - odpowiedni wskaźnik znalazł się na najniższym poziomie od ponad dwóch lat (ale ceny wyrobów gotowych nadal szybko rosną). Po trzecie, wzrósł optymizm biznesowy (choć nadal jest blisko historycznych minimów).

Dodano, że być może najgorsze w obecnym kryzysie jest już za nami, niemniej ta ocena jest - według analityków PKO BP - na dziś jeszcze na wyrost.

"Rozbieżność między PMI (bardzo niski) a produkcją przemysłową (wciąż solidne wzrosty) można tłumaczyć m.in. odmienną strukturą firm (w PMI więcej dużych eksporterów). Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa jest podbijana przez produkcję ze strony nowo otwieranych zakładów i wyprzedawanie zapasów towarów gotowych. PMI może więc przeszacowywać skalę problemów przetwórstwa, niemniej definiowany przez niego kierunek dla branży (spadek aktywności) jest spójny z obrazem budowanym przez inne dane" - zauważono w komentarzu.

