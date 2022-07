Przemysł w zapaści, dalsze podwyżki stóp grożą katastrofą

Najnowsze dane z polskiego przemysłu powinny skłonić Radę Polityki Pieniężnej do szybszego zakończenia obecnego cyklu podwyżek stóp procentowych, uważają ekonomiści.

Na najbliższym posiedzeniu (7 lipca) Rada Polityki Pieniężnej powinna pokierować się rozsądkiem i nie podwyższać stóp procentowych, uważa Piotr Kuczyński, analityk Xeliona.

Zdaniem Kuczyńskiego, obecne radykalne podwyżki to mordowania wzrostu gospodarczego i kredytobiorców.

Również ekonomiści PKO Banku Polskiego uważają, że najnowsze dane z polskiej gospodarki powinny skłonić RPP do przyjęcia dużo bardziej ostrożnego podejścia do zaostrzania polityki pieniężnej.

W piątek 1 lipca firma S&P Global opublikowała wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu 2022 roku, który spadł do poziomiu 44,4 pkt. wobec 48,5 pkt. w maju. Czerwcowy odczyt wskaźnika, który z założenia pokazuje z wyprzedzeniem koniunkturę był najniższy od 25 miesięcy.

Podwyżki stóp procentowych będą mordowaniem gospodarki

Zapaść w przemyśle to problem dla Rady Polityki Pieniężnej, działającej pod przewodnictwem prezesa Narodowego Baku Polskiego Adama Glapińskiego, która - zdaniem wielu ekonomistów - nadmiernie schładza gospodarkę.

- Według mnie na najbliższym posiedzeniu RPP najrozsądniej byłoby w ogóle nie ruszać stóp, albo podnieść maksymalnie o 25 punktów bazowych. Dzisiejszy odczyt PMI to czerwone światło dla entuzjastów dalszego schładzania gospodarki - komentuje dla WNP.PL Piotr Kuczyński, analityk Xeliona.

- Należy jednak pamiętać, że w RPP zasiadają jednak bardzo jastrzębio nastawieni członkowie, mówiący o dalszych podwyżkach nawet o 100 pkt. bazowych - to przy realnym zagrożeniu recesją nosi znamiona szaleństwa. Mamy obecnie coś w stylu mordowania wzrostu gospodarczego i kredytobiorców stopami procentowymi i kontynuacja tego jest bardzo ryzykowna - mówi Kuczyński.

Podobną opinię wyrażają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

- Dane skłaniają RPP do przyjęcia dużo bardziej ostrożnego podejścia do zaostrzania polityki pieniężnej. Nadal uważamy, że cykl podwyżek stóp procentowych NBP wkrótce się skończy - wskazują ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem najniższy od 25 miesięcy odczyt wynikał ze spadku nowych zamówień oraz produkcji. Malało także zatrudnienie, a optymizm firm co do przyszłości zanotował najgorszy wynik od wybuchu pandemii.

Zapasy rosną, produkcja maleje

Piotr Kuczyński zwraca natomiast uwagę na wzrost zapasów, co przy spadającym popycie powoduje ograniczanie produkcji.

- Według mnie dzisiejszy odczyt PMI to efekt tego co działo się w I kwartale - około 80 proc. kwartalnego wzrostu PKB (98,5 proc. rok do roku - przyp.red.) to efekt wzrostu zapasów - szykujemy się na recesję, co powoduje ograniczanie zamówień, magazyny są pełne zapasów, a popyt z powodu wysokich cen hamuje, dlatego produkcja stanęła. Spadek produkcji nie jest jeszcze efektem podwyżek stóp, te odczujemy za kilka miesięcy - mówi ekonomista.

Wstrzemięźliwość w dalszym podwyższaniu stóp zalecają także ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Wyniki krajowego PMI wpisują się w to, co widać na całym świecie. Fala szybkiego pogorszenia koniunktury rozlewa się po całym globalnym przetwórstwie przemysłowym - piszą.

Indeks PMI spadł w czerwcu z 48,5 do 44,4 pkt. Komunikat Markit podkreśla bardzo słabe oceny bieżącej produkcji oraz nowych zamówień – wyniki są najsłabsze od początku pandemii. Spodziewamy się, że w takich warunkach RPP skończy podwyżki w lipcu. pic.twitter.com/QGscZlDTL6 — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) July 1, 2022

