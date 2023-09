Przemysł wyraźnie hamuje. Nowych zamówień coraz mniej

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2023 r. spadły o 19,2 proc. w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2023 r. spadły o 19,2 proc., po spadku o 18,1 proc. rdr miesiąc wcześniej - poinformował GUS.

Niższa była wartość zamówień w produkcji odzieży oraz sprzętu transportowego, a także zamówienia m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, metali, wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń elektrycznych - podano.

Wartość nowych zamówień rosła jedynie w sekcji produkcja pojazdów, przyczep i naczep, gdzie wzrost wyniósł ok. 11 proc. - zaznaczył GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2023 r. spadły o 19,2 proc., po spadku o 18,1 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 0,9 proc., po spadku o 9,5 proc. miesiąc wcześniej.

W sierpniu wartość nowych zamówień rosła jedynie w sekcji produkcja pojazdów, przyczep i naczep, gdzie wzrost wyniósł ok. 11 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podaje, że o ponad połowę niższa niż przed rokiem była wartość nowych zamówień otrzymanych w produkcji odzieży oraz pozostałego sprzętu transportowego.

Według GUS znacznie obniżyły się także nowe zamówienia m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, metali, wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń elektrycznych, gdzie notowano spadki w granicach od ok. 38 proc. do ok. 23 proc.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.